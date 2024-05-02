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Ekonomi

Otogaza 1 lira 64 kuruş indirim

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak otogaz fiyatlarına 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

2 Mayıs 2024 Perşembe 15:24 - Güncelleme:
Otogaza 1 lira 64 kuruş indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

OTOGAZA İNDİRİM BEKLENİYOR

Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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