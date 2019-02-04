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Otomatik fatura ödemesinde `banka komisyonu` uyarısı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde kredi kartı aracılığıyla otomatik talimatlı fatura ödemelerinde bazı bankaların komisyon aldığını iddia ederek, 'Tüketiciler otomatik fatura ödemelerinde dikkatli olsunlar. Cep telefonu, su faturası, elektrik, doğal gaz gibi ödemelerde hiç beklemedikleri ücretlerle karşı karşıya kalabilirler. Ekstrelerini mutlaka kontrol etsinler' dedi.

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 Tüketici Başvuru Merkezi Onursal  Başkanı Aydın Ağaoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bankaların bazı ücret kalemlerinde haksız gelir elde etmek için yeni  uygulamalar geliştirdiğini ileri sürdü.
 
Tüketicilere bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye eden Ağaoğlu, "3  Ekim 2014'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı  yönetmeliğe göre finansal tüketicilere yansıtabilecekleri ücretler 20 kalemle  sınırlandırılmıştı. Bizim açtığımız dava neticesinde Danıştay, hesap işletim  ücretini iptal edince bankacılık sektörü ciddi bir faaliyet dışı kazançtan mahrum  kaldı ve yeni yeni yöntemler geliştirmeye başladı." diye konuştu.
 
Geçmişte bankaların kredi kartıyla yapılan elektrik, su, doğal gaz ve  telefon otomatik ödemelerde herhangi bir bedel almadığını dile getiren Ağaoğlu,  şimdilerde komisyon tahsil etmeye başladıklarını savundu.
 
Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"1 lira, 1,5 lira gibi başlayan bu düşük komisyonlara tüketiciler  tepki gösterdiğinde onu siliyorlardı ancak geçen zamanla birlikte insanlar  alıştı, 'küçük bir ücret' diye tepki vermez oldular. Bu ücretler yükseltilmekle  kalınmadı bir de faiz eklendi. Yani siz ayın 10'undaki elektrik faturanızı kredi  kartınızdan ödettirdiyseniz ve ekstrenizin son ödeme tarihi ya da kesim tarihi  ayın 25'i ise bu döneme kadar faiz yürütüyorlar."
 
Aydın Ağaoğlu, kredi kartlarıyla yapılan otomatik talimatlı ödemelerde  komisyon alınmasının, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu"nun 17. maddesine  aykırı olduğunu vurguladı.
 
Alınan ücretler küçük olsa da bazı bankaların zamanla bunları  yükselttiği iddiasında bulunan Ağaoğlu, "Şimdi 3 ayda bir Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği kredi kartlarına uygulanabilecek faiz  oranlarının azamisini bu tür otomatik ödeme ücretleriyle ilgili tüketicilere  yansıtıyorlar. Tüketici 100 liralık fatura ödüyor, ödeme tarihi ile hesap kesim  tarihi arasındaki gün sayısına göre aylık faiz hesaplanarak ekstresine  yansıtılıyor. Tüketiciler ekstrelerini kontrol etsinler." diye konuştu.
 
"TÜKETİCİNİN HABERİ OLMADAN KOMİSYON ÜCRETİ YANSITILABİLİYOR"
 
Ağaoğlu, mevzuata göre bankaların, faiz oranlarında değişiklik  yapmaları halinde veya tüketiciye kullandırdığı kredi, kredi kartı şartlarında  tüketici aleyhine bir değişiklik söz konusu olduğunda, bunu en az 30 gün önceden  bildirmesi gerektiğini vurguladı.
 
Tüketicileri uyaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:
 
"Tüketiciler otomatik fatura ödemelerinde dikkatli olsunlar. Cep  telefonu, su faturası, elektrik, doğal gaz gibi ödemelerde hiç beklemedikleri  ücretlerle karşı karşıya kalabilirler. Ekstrelerini mutlaka kontrol etsinler.  Kredi kartından otomatik ödeme talimatı verdikleri faturaların ödenmesi  tüketiciye kolaylık getirirken, bankalar bunu ek bir kazanç kapısı haline  çevirdi. Tüketicinin haberi olmadan faiz ve komisyon ücreti yansıtılabiliyor.  Oysa ilgili kanunun 17'nci maddesi kredi kartıyla ödemelerde herhangi bir ek  ücret istenmesini yasaklamıştır. Bu nedenle tüketiciler böyle bir ücret  yansıdığını görürlerse bankalarına itirazlarda bulunsunlar. Bu ücretlerin iptali  için tüketici hakem heyetlerine hiçbir ücret ödemeden başvurabilirler."
 

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