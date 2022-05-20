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Ekonomi

Otomobil devi çalışmaları hızlandırdı! Hem hafif hem de ağır araçlarda kullanılacak

Toyota, çevreci hidrojen teknolojisini desteklemek ve ileriye taşımak adına yaptığını çalışmalar kapsamında, Air Liquide ve CaetanoBus ile entegre hidrojen çözümleri geliştirmek amacıyla mutabakat imzaladı. Söz konusu anlaşama, hem hafif hem de ağır ticari araçları kapsayacak.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 19:09 - Güncelleme:
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Şirket açıklamasına göre, söz konusu anlaşma, hem hafif hem de ağır ticari araçlarda hidrojen kullanımını hızlandırmak için altyapı geliştirme çalışmalarını ve yeni araç filolarını içeriyor. Üç şirketin imzaladığı iş birliği, taşımacılığın karbondan arındırılmasına katkı sağlama ve çoklu mobilite çözümleri sunma amacını yansıtıyor.

Anlaşma ile üç şirket, hidrojen mobilitesinin tüm değer zincirini ele alarak tamamlayıcı uzmanlıklarını da ortaya koyacak. Bu değer zincirinde, yenilenebilir veya düşük karbonlu hidrojen üretimi, hidrojenin dağıtımı, hidrojenin dolum altyapısı ve farklı araç segmentlerinde hidrojenin yaygınlaşması gibi birçok unsur yer alacak. Bunlar, hidrojen teknolojisinin otobüsler, hafif ticari araçlar ve otomobillere entegrasyonunu içerecek.

Toyota hidrojen mobilitesindeki ana oyuncularla birlikte kurduğu iş birliği sayesinde ortak fırsatları keşfedecek, talebi artıracak ve diğer mobilite uygulamaları için hidrojen erişimini kolaylaştıracak çözümler sunacak. Bu çalışmalarla birlikte Avrupa genelinde yeni hidrojen ekosistemlerinin ortaya çıkmasına katkıda da bulunulacak. Bu yeni girişim, aynı zamanda Avrupa hükümetlerinin yeni hidrojen teknolojilerine hazır olması ve karbon emisyonlarını azaltmak adına önemli bir adımı da temsil ediyor.

Toyota açıklamasında, söz konusu iş birliği sayesinde hidrojen ve hidrojen altyapısı maliyetleri kademeli olarak düşerken aynı zamanda mobilite alanında yeni fırsatlar yaratılacağının altı çizildi.

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