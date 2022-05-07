Otomobil devi Hyundai ilk özel koleksiyonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor

Shooting Star koleksiyonu, Hyundai'nin sektördeki ilk otomobil markası olmasını sağlıyor. NFT dünyasına giriş, Hyundai'nin x Meta Kongz adlı sınırlı sayıdaki koleksiyonuyla başladı. NFT topluluğu için Discord ve Twitter'daki özel kanalların yanı sıra online topluluk için özel bir web sitesi oluşturan Hyundai, şu ana kadar 127 bine yakın üyeye ulaştı. Şirket, Twitter'da ise kısa sürede 86 bin kişiye ulaştı.

HYUNDAİ, "SHOOTİNG STAR"I NFT ADIYLA SATIŞA SUNACAK

Marka, NFT için çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Üyeler kendi paylaşımlarını ve fotoğraflarını yayımlayarak topluluğa aktif olarak hizmet ediyor. Üyeler, beğendikleri paylaşımları satın alarak kendi işlerinde veya hobi amaçlı paylaşımlarında kullanıyor.

Hyundai, 9-10 Mayıs'ta ise resmi NFT web sitesinde 10 bin adet fotoğrafı Ethereum tabanlı "Shooting Star" NFT adıyla satışa sunacak. Şirket, güvenilir olmasından dolayı bu sistemi seçerken aynı zamanda gelecekte daha sürdürülebilir olması için de değiştirmeyi planlıyor.

YENİ PLANLAR SUNULACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Global Pazarlama Direktörü Thomas Schemera, teknolojik gelişmelerle ilgili olarak "'Shooting Star' NFT'lerimizle Hyundai marka deneyimini metamobilite evrenine doğru genişletiyoruz. NFT üyelerimizin eğlenceye katılması için benzersiz fırsatlar yaratıyoruz. Metamobilite evreni konseptine dayalı daha benzersiz NFT'ler yaratmak ve ileriye dönük üyelikleri genişletmek için daha fazla avantajlar sunmayı planlıyoruz. Herkesi deneysel yolculuğumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.