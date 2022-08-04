Otomobil piyasasında şeytan üçgeni!

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi Zirvede sorularını cevaplayan Bakan Muş, otomobil satışlarında bayi, galeri ve filo üçgeninde yapılan operasyona dikkat çekti.

ŞİŞİRİLMİŞ FİYATI KIRIŞIYORLAR

Sabah'ın haberine göre, Otomobil fiyatlarındaki artış ve araç bulunamaması şikâyetlerine dikkat çeken Bakan Muş, bayilerin otomobili galeriye satmış gibi fatura kestiğini ve 'araç yok' dediğini belirten Muş, "Galeride araç katmerli fiyata satılıyor. Şişirilmiş fiyatı kırışıyorlar. Aslında işlem kağıt üzerinde" dedi. Araç kiralama şirketlerinin de (Rent a Car) ana bayiden araç almış gibi görünüp aracı yüksek fiyattan elden çıkardığını ifade eden Muş, "Onlara belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz" dedi.

2 MİLYON LİRA CEZA

Konunun incelendiğini ve tespiti halinde 2 milyon lira ceza kesildiğini ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızdan özellikle bayilerin, galerilerin fatura ettiği araçlarla ilgili normal fiyatının üzerinde bazı taleplerde bulunulduğu konusunda ihbarlar geliyor. Bunu inceliyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız söz konusu eğer bir bayii, bir galeri ile böyle işbirliğine girip arabaları bayi üzerinden bunları üçüncü bir şahsa faturalandırıp veya faturasız normal fiyatının üzerinde bir fiyat istedikleri tespit edilirse ona göre uygulamamız olacak. Yapacağız tespitlere göre gerekirse orada bazı değişiklere gidebiliriz."

ARZ SIKINTISI YOK

Türkiye'nin kendi arz güvenliğinde çok büyük bir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Muş, "İhracatımızla alakalı tahıl koridorunun açılmasıyla beraber ihtiyaç duyulan hammadde gelecek. Türkiye, işleyeceği bu hammaddeyle beraber bu dünyadaki oluşabilecek olan arz sıkıntısını bir anlamda da ihracatçı ülke olarak gideren ülkelerin başında gelecek" ifadelerini kullandı.

YATIRIM İŞTAHI İNANILMAZ YATIRIM İŞTAHI İNANILMAZ

Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'inin Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkelerine olduğunu aktaran Muş, şöyle devam etti: "Dolayısıyla oradaki bir yavaşlama bizi doğrudan etkileyebiliyor. O açıdan biz 250 milyar dolarlık hedefimizi koruyoruz. Bunun üzerine çıkma konusunda şu an bekleme içerisindeyiz. Üzerine de çıkabiliriz. Dolayısıyla bu hedefi şu an koruyup yakalayacağımıza inanıyoruz. İthalat rakamlarına baktığımız zaman yatırım mallarındaki artışı görüyoruz. Türkiye kapasite artırımına gidiyor. Bir noktadan sonra bu üretime dönecek. Üretime döndükten sonra ihracata dönecek. Tabii bunlar biraz zaman alıyor. Şimdi bugün yaptığımız yatırımlar veya başlattığımız yatırımlar bir sene sonra ihracat rakamlarına yansıyor. Şu an inanılmaz bir yatırım iştahı var."

TOGG DÜNYA STANDARTINDA

Muş, Türkiye'nin otomobili TOGG'un test üretimlerinin de devam ettiğini, standartlarının ve kalitesinin dört dörtlük olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin kalite standartlarının belli bir noktanın üzerinde olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti: "Şu anda sertifikalarını almaya başladılar. Şubata kadar bitirecekler. Normalde fabrika üretim yapabiliyor ama sertifikalardan dolayı mart ayı bekleniyor. Dolayısıyla fabrikanın dünya standartlarında üretim yapabilecek bir kapasitesi var. İhtiyaç duyulan bir çok şeyi o civardan, yan sanayisinden, oradaki altyapıdan ve diğer üreticilerden sağlayabiliyor. Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. Çok modern bir tesis yapılmış. Modern üretim bantları ve yüzde 90 otomasyon var. İnsan gerçekten hayran kalıyor."