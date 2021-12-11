Otomotiv devi lityum-iyon batarya tesisi kuracak

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 08:25 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 08:25

Toyota Motor'un, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracağı bildirildi.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Toyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak.

2025'te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.

Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkarması planlanacak.

TOYOTA PARÇA TEDARİK PROBLEMİ NEDENİYLE 4 TESİSİNDEKİ ÜRETİMİ GEÇİCİ DURDURACAK

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak.

Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.

3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.

Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.