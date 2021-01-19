Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım kararı... Bakan Varank: Ülkemiz güçlü konumda

AA 19 Ocak 2021 Salı 11:04 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 13:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen, 71'i Ford Otosan tarafından hibe edilen, 3'ü belediye kaynaklarıyla alınan "Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Başiskele Belediyesine hediye edilen hizmet araçlarının teslim töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varank, 2 günlük Mersin, Adana, Gaziantep ve Kilis'e uzanan yoğun programlarının ardından, bugün Kocaeli'ye geldiklerini, kentin adeta "ikinci evleri" olduğunu söyledi.

Türkiye sanayisinin kalbinin burada attığını, bu yüzden farklı vesilelerle yolunun sürekli Kocaeli'ye düştüğünü aktaran Varank, sadece Kocaeli değil, Türkiye'nin her yanında üretim ve yatırım gündeminin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

Varank, Adana'da petro kimya ve enerji, Mersin'de nükleer santral, Kilis'te yeni OSB projelerinde geldikleri son aşamaları bizzat yerinde değerlendirdiklerini anlatarak, "Gittiğim her yerde şunu çok net görüyorum; Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz, dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor." diye konuştu.

Bugün aslında bunun bir örneği için Kocaeli'de olduklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Ford Otosan, bulunduğu şehre daha fazla katkı sağlama şuuruyla Başiskele Belediyemize 71 hizmet aracı hibe ediyor. Ancak bu sosyal sorumluluk projesi çok daha büyük bir anlamı ihtiva ediyor. Bu bağış, Ford Otosan'ın ülkemizde yapacağı yeni yatırımın ilk kazanımlarından biri. Bildiğiniz gibi otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan, 'Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi'ne ilişkin Başiskele'de yeni yatırım kararı aldı. Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak. Tabii tedarik zincirleri vasıtasıyla 10 binden fazla ilave istihdama da katkı sağlayacak. Yeni kurulacak tesiste sadece konvansiyonel araç üretimi yapılmayacak. Dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları da burada üretilecek. Yani bu yatırım, ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına da katkı sağlayacak. Hükümet olarak bu topraklara değer katan tüm yatırımcılarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Ford Otosan'ın bu yatırımını da geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile proje bazlı teşvik kapsamında destekliyoruz. Ford Otosan'ın yatırım kararını, her şeyden önce Türkiye'ye olan güvenin bir nişanesi olarak görüyorum."

- "TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GÜCÜ DÜNYANIN HER YANINDAN YATIRIMCILAR İÇİN BİR FIRSAT KAPISI"

Bakan Varank, Türkiye'nin çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda olduğunu vurgulayarak, otomotiv sektörünün 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatın sürükleyicisi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yaptığını, 200 binin üzerinde çalışanın bu sektörden evine ekmek götürdüğünü belirten Varank, muazzam bir üretim ve inovasyon ekosisteminden bahsettiklerini anlattı.

Varank, otomotiv sektöründe yapılan yatırımların sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme fırsatları sunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedarikçileri besliyor, büyütüyor, yeni oyuncuları ekosisteme kazandırıyor. Bu anlamda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gücünün, dünyanın her yanından yatırımcılar için bir fırsat kapısı olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Ford Otosan zaten bu gücün en önemli aktörlerinden biri olarak, yeni yatırım kararını da bu vizyonla aldı. Yüzde 70'e yakın yerlilik oranı, yüzde 90'a varan ihracat oranıyla Ford Otosan firmamızın gerçekleştireceği bu yatırım inşallah ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sunacak. Bu karar için tüm şirket yetkililerini tebrik ediyorum. Elbette bu işlerde yerel paydaşlar çok önemli. Yatırımın gerçekleşeceği Başiskele Belediyemiz sağ olsun, hükümetimizin yatırımcı dostu bakış açısını onlar da sergiliyor. Hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte firmamızın yanında olmaya devam edecek.

Özellikle küresel firmalar, yerelle iş birliğinin önemini iyi bilir. Ford Otosan da bu vizyonla hareket etti. Bu yerel birlikteliğin en güzel örneği de işte bugün bağışlanan 71 hizmet aracı. Bu araçların güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii hizmet aracına sahip olmak her şey demek değildir. Önemli olan; onları halkın hizmetinde akıllı ve planlı bir şekilde kullanabilmektir."

Bakan Varank, tüm imkanları elinde olan bazı CHP'li büyükşehir belediyelerinin, son günlerde yaşanan kar yağışında nasıl sınıfta kaldıklarını gördüklerini söyledi.

- "TUZLUKLA YOLLARI TUZLARSANIZ TABİİ Kİ NETİCE ALAMAZSINIZ"

Belediyelerin yetersiz kaldığı yerde kara yolları ekiplerinin devriye gezdiğini ve canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Varank, "Biliyorsunuz bazıları kayak tatilini çok seviyor. Ama bu işler böyle kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin bir yönetim bekler. Tuzlukla yolları tuzlarsanız tabii ki netice alamazsınız. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem İlçe Belediye Başkanımıza sordum; Kocaeli'de bir sıkıntı yaşanmadı. Hamdolsun AK Partili belediyeler 24 saat hizmette. Başiskele Belediyemiz bugün teslim aldığı araçlarla hizmetlerini artık çok daha etkin bir şekilde sürdürecek." diye konuştu.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin, öncelikli gündeminin her zaman milletin refahını artırmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak olduğunu vurgulayarak, bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Salgın sürecinde uyguladıkları dengeli ve koordineli politikalarla Türkiye'yi, pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardıklarına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek pandeminin çalışanlarımız ve işletmelerimiz üzerindeki etkisini asgari düzeyde tutmaya gayret gösterdik. Elbette otomotiv ana ve yan sanayisinin de sunduğumuz desteklerden azami fayda sağlamasına özen gösterdik. Usta kaptan, dalgalı denizde belli olur. Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler. Uluslararası tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara rağmen üreticilerimiz yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Pandemi sürecinde tüketici tercihlerinde yaşanan değişime yanıt verebilmek için üretim yapılarını ivedilikle revize ettiler.

Bu gayretler neticesinde ülkemiz, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından adeta güven tazeledi. Bu güvenle birlikte artan yatırım iştahını verilerden de gözlemleyebiliyoruz. 2020 yılının 11 ayında yatırım talebi, salgına rağmen geçen senenin yüzde 30 üzerinde devam ediyor. Yakın zamanda açıklanan kasım ayı üretim verisi de yılın son çeyreğini güçlü bir büyümeyle geçireceğimizi gösteriyor. Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını da totalde inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketim verileri ve tüketici talebine ilişkin verilere de baktığımızda da 2021 yılına güçlü başladığımızın sinyallerini alıyoruz. Yoğun aşılamayla pandeminin etkilerini geride bırakarak, 2021 yılında Türkiye'nin rotasını üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz."

- "KRİTİK BİLEŞENLERDE ÜRETİM YAPAN BİR EKOSİSTEMİ OLUŞTURMANIN PEŞİNDEYİZ"

Konu otomotiv olunca Türkiye'nin Otomobili ile bağlantılı olarak inşa etmekte oldukları yeni nesil mobil araçlar ekosistemine değinen Varank, sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladıkları, yakında yayınlayacakları "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası"nda önemli, somut ve iddialı hedefler koyduklarını bildirdi.

Bu hedeflerden bahseden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm modlarda üretilen araçlarda, yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine çıkaracağız. 2030 yılında, elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi batarya üretim merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Alt teknolojilerin geliştirilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka husus. Bu manada, elektrik-elektronik sektöründe üretim yapan yetkin şirketlerimizin, otomotiv sektörüne üretim yapmasını destekleyeceğiz. Elektrik motoru, invertör, yerleşik şarj cihazları, termal yönetimi ve kompresör gibi kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın peşindeyiz.

Sektörün geleceğini, yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Artık otomotiv şirketleri daha fazla sayı da yazılımcı istihdam etmeye başladı. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla da paylaşacağız. Elbette bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik tüm markalar faydalanacak, bu ekosistem içinde üretim yapmakla uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artıracaklar."

Varank, salona girdiğinde araçlara baktığını ve bunların insanı gerçekten cezbettiğini belirterek, "Bu kamyonun şöyle bir özelliği var; bu kamyonda kullanılan motor da tamamen yerli mühendislerimiz tarafından, TÜBİTAK'ın katkılarıyla geliştirildi. İçerisinde kullanılan motor, şu anda lisansla Çin'de üretiliyor. Yani biz burada otomotiv sektörü olarak büyük bir katkı sağlıyoruz, katma değer üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, otomotiv sektörünün, sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar nedeniyle sanayi açısından kritik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, dolayısıyla yapılan 1 birim yatırımın, ekonomiye misliyle katma değer olarak geri döndüğünü belirtti.

Ford Otosan'ı aldığı yatırım kararı dolayısıyla tekrar tebrik eden Varank, Başiskele Belediyesinin teslim aldığı araçların da hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Bakan Mustafa Varank'a tablo hediye etti, daha sonra araçları gezen Bakan Varank buradaki bir kamyonu kullandı.

Kamyonda, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de yer aldı.

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.