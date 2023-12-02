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Ekonomi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu

Kasım ayında en fazla ihracat yapan sektör Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 3 milyar 172 milyon 87 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini oldu

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 14:12 - Güncelleme:
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 172 milyon 87 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 878 milyon 850 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 432 milyon 47 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 372 ile gemi yat ve hizmetlerinde gerçekleşti.

Geçen ay, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 5 artışla 16 milyar 204 milyon 542 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 0,8 yükselişle 3 milyar 342 milyon 917 bin dolarlık, yüzde 2,1 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 483 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 512 milyon 403 bin dolarla Almanya yer alırken, onu, 1 milyar 124 milyon 219 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 67 milyon 992 bin dolarla ABD takip etti.

Geçen ay en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 719 milyon 808 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 654 milyon 667 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 493 milyon 704 bin dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 - 30 KASıMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)2021 - 20222022 - 2023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
I. TARIM3.316.9583.342.9170,814,533.996.83935.247.0943,713,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.199.1072.345.2106,610,221.485.41123.649.69310,19,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.072.8801.196.24511,55,211.287.51512.398.1939,84,8
Yaş Meyve ve Sebze 354.076396.42212,01,72.946.4153.419.46716,11,3
Meyve Sebze Mamulleri 231.120230.440-0,31,02.471.8792.406.893-2,60,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 167.763181.5798,20,81.593.0461.586.750-0,40,6
Fındık ve Mamulleri 223.770214.799-4,00,91.791.1601.831.1452,20,7
Zeytin ve Zeytinyağı 64.22448.204-24,90,2431.641936.150116,90,4
Tütün 75.18268.185-9,30,3826.831934.84913,10,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri10.0929.334-7,50,0136.923136.247-0,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER355.408307.282-13,51,34.118.7513.532.551-14,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller355.408307.282-13,51,34.118.7513.532.551-14,21,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ762.444690.426-9,43,08.392.6788.064.850-3,93,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri762.444690.426-9,43,08.392.6788.064.850-3,93,2
II. SANAYİ15.435.79816.204.5425,070,4186.479.222181.212.567-2,870,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.272.0521.193.846-6,15,215.293.38514.278.576-6,65,6
Tekstil ve Hammaddeleri842.533802.375-4,83,510.485.0799.592.926-8,53,7
Deri ve Deri Mamulleri 173.112124.422-28,10,52.032.5271.927.484-5,20,8
Halı 256.407267.0494,21,22.775.7792.758.167-0,61,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.572.2712.878.85011,912,533.298.65630.564.273-8,211,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.572.2712.878.85011,912,533.298.65630.564.273-8,211,9
C. SANAYİ MAMULLERİ11.591.47612.131.8464,752,7137.887.181136.369.718-1,153,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.630.6411.432.047-12,26,221.297.74019.509.363-8,47,6
Otomotiv Endüstrisi2.872.0363.172.08710,413,830.791.77034.972.27713,613,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri55.080259.969372,01,11.433.8701.907.73933,00,7
Elektrik ve Elektronik1.423.7821.395.671-2,06,115.006.54816.270.0248,46,4
Makine ve Aksamları1.009.7611.020.7631,14,410.271.18911.374.28210,74,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.127.725977.970-13,34,214.510.59212.621.424-13,04,9
Çelik1.337.3971.182.621-11,65,121.961.78314.872.873-32,35,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri416.755347.386-16,61,55.426.8574.690.704-13,61,8
Mücevher604.0231.250.953107,15,46.236.3277.496.88220,22,9
Savunma ve Havacılık Sanayii503.256484.907-3,62,14.148.9135.481.74332,12,1
İklimlendirme Sanayii598.845607.4741,42,66.660.3507.160.8957,52,8
Diğer Sanayi Ürünleri12.1750-100,00,0141.24211.512-91,80,0
III. MADENCİLİK503.422483.272-4,02,16.470.7125.756.635-11,02,3
Madencilik Ürünleri503.422483.272-4,02,16.470.7125.756.635-11,02,3
T O P L A M (TİM*)19.256.17920.030.7324,087,0226.946.773222.216.296-2,186,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.614.8602.980.74514,013,026.557.54533.597.81826,513,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.871.03923.011.4785,2100,0253.504.317255.814.1140,9100,0

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