Otomotivde dijital dönüşüm! Dünya devi müşterilerine anlık destek sunacak

Toyota'nın inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımının yeni bir yansıması olan Toya, kullanıcıları talep edilen bilgilere ve işlemlere doğrudan yönlendiren akıllı bir dijital danışman olarak görev yapıyor.

İnternet sitesindeki içeriklerle kullanıcıların taleplerini anlayan Toya, sohbette gerçekleştirilen diyaloglara göre dinamik öneriler sunarken, kullanıcılar, zaman kaybetmeden aradıkları bilgilere, ilgili sayfalara, görsel içeriklere, videolara ve dokümanlara hızlı şekilde erişebiliyor.

Toyota modelleri hakkında kullanıcılar için model karşılaştırmaları yapabilen yapay zeka danışmanı, güncel kampanyalar hakkında bilgi verebiliyor ve Toyota teknolojileriyle ilgili soruları yanıtlayabiliyor.

Bunu yanı sıra Toya, satış sonrası hizmetler konusunda da destek sağlayarak, Toyota internet sitesindeki içerik ve süreçleri kapsayan deneyim imkanı veriyor.

Toya, kullanıcıların test sürüşü taleplerinde ilgili sayfaları doğrudan açarken, form doldurma sürecinde de rehberlik ediyor. Yapay zeka danışmanı, Araç Bulucu entegrasyonu sayesinde ise kullanıcıları tercih ettikleri özelliklere sahip araçlara ve ilgili Toyota bayilerine yönlendirebiliyor.

Kullanıcıların Toyota ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetlere hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan Toya, yazılı ve sesli olarak 140'tan fazla dilde yazılı, 20'den fala dilde sesli iletişim kurabiliyor.

Öte yandan, araç bilgileri vermenin yanı sıra Toyota hizmetlerine de kolayca erişim sağlayan Toya, ÖTV muafiyetli satışlar, Toyota hibrit ve güvenlik teknolojileri, ikinci el araç platformu Xchange by Toyota, Toyota Filo, Rent a Toyota kiralama hizmetleri ve online servis randevusu gibi birçok konuda destek sunuyor.

Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kesintisiz bir deneyim sunan Toya, yapay zekayla internet deneyimini bir araya getirerek yeni nesil bir dijital deneyim platformu olarak öne çıkıyor.

Toyota Türkiye, gelişen teknolojileri yaratıcı ve işlevsel bir yaklaşımla müşteri deneyimine entegre ederken, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgi ve hizmetlere daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor.