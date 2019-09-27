Otomotivde faiz indirimi heyecanı

Konut sektöründe faiz oranlarını yüzde 0.99’a çeken kamu bankaları şimdi de otomotiv sektöründe faizleri yüzde 0.49’a kadar düşürdü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek taşıt kredisi kampanyasına gitti. Üç banka, 01 Ekim-31 Aralık tarihinde yapılacak kampanya ile binek ve ticari araçlarının alımlarında 0.49 ila 0.69 oranında aylık faiz uygulanacak. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0.49-0.69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Halen piyasada taşıt kredisi faizi 1.73’lere kadar çıkıyor.

7 MARKAYI KAPSIYOR

Faiz indirimi sonrası 50 bin liralık kredi için katlanılan maliyet 28 bin 416 liraya kadar azalırken, 120 bin liralık kredi kullanan vatandaş 68 bin 199 liraya kadar az ödeme yapacak. İndirim Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa markalarını kapsıyor.