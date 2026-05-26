  Otomotivde tarihi rekor! Ticaret Bakanlığı 190 ülkeye yapılan dev ihracatı açıkladı
Otomotivde tarihi rekor! Ticaret Bakanlığı 190 ülkeye yapılan dev ihracatı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin 41,5 milyar dolarlık hacimle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını açıkladı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 9'uncu sırada yer alarak küresel bir üretim üssü olduğunu kanıtladı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 10:14
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin, geçen yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşarak kapattığı ifade edildi.

Sektörün bir önceki yıla oranla sergilediği kararlı büyüme ivmesini koruyarak toplamda 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığına ve üst üste şampiyonluk geleneğini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Dünya genelindeki tedarik zinciri dönüşümleri ve teknolojik değişimlere hızla adapte olan Türk otomotiv sanayisi, bu başarısıyla sadece bir rakam değil, aynı zamanda küresel bir üretim üssü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye yapılan ihracat, sektörün pazar çeşitliliğindeki başarısını gözler önüne serdi."

Otomotiv sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatındaki lider sektör konumunu pekiştirdiği vurgulanan açıklamada, ihracatın yüzde 70'inden fazlasının dünyanın en yüksek standartlarına sahip Avrupa pazarına gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ana sanayi ve tedarik sanayisi arasındaki güçlü işbirliğinin, nitelikli iş gücünün ve dijital dönüşüm yatırımlarının sonucunun söz konusu başarıdaki katkısına değinilerek, özellikle yerli ve milli projelerin yanı sıra küresel markaların Türkiye'deki üretim hatlarını modernize etmesinin ihracat rakamlarını yukarı taşıyan ana unsurlar olduğu ifade edildi.

- "SEKTÖR, 2026 VE SONRASI İÇİN GÖZÜNÜ DAHA YÜKSEK HEDEFLERE DİKTİ"

Yeşil Mutabakat uyum süreçleri ve karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda "vites artıran" sektörün, 2026 ve sonrası için gözünü daha yüksek hedeflere diktiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, sadece içten yanmalı motorlarda değil, batarya teknolojileri ve yazılım odaklı mobilite çözümlerinde de bölgenin en büyük oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye motorlu taşıt üretiminde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer alırken, 87'nci fasılda yer alan otomotiv ihracatında dünyada 16'ncı, Avrupa'da 11'inci sırada bulunmaktadır. Ülkemiz, hafif ticari araç üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer almaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin ihracat ve üretim başarılarının geliştirilmesi amacıyla destek programları ve tüm imkanlarıyla Bakanlığın sektörün yanında yer almaya devam edeceği de belirtildi.

