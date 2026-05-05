Otomotivde yön elektrikliye döndü: Pay yüzde 19'a yükseldi

Otomotivde 2026'da büyüme yavaşladı, elektrikli araç satışı katladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 pay aldı.

Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,83 artarak 78 bin 826 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Nisan ayında yüzde 1, otomobil pazarı yüzde 6,12 daralırken hafif ticari araç pazarı yüzde 20,94 oranında artış gösterdi.

2026 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Nisan ayına göre yüzde 1 oranında daralarak 104 bin 298 adet oldu.

2026 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 daralarak 80.182 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,94 artarak 24 bin 116 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,2 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,6 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,3 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 85,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 157 bin 162 adetle yüzde 54 pay, B segmenti otomobiller 89 bin 709 adetle yüzde 30,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 64 pay, 186 bin 299 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 20 pay ve 58 bin 32 adet satış ile sedan, yüzde 15,7 pay ve 45 bin 669 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 122 bin 808 adetle yüzde 42,2 pay, hibrit otomobil satışları 94 bin 441 adetle yüzde 32,5 pay,

elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 pay

ve dizel otomobil satışları 17 bin 398 adetle yüzde 6 pay, otogazlı otomobil satışları bin 331 adetle yüzde 0,5 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 37,1 artarak yüzde 16,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 20,9 azalarak yüzde 1,9 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 25,2 azalarak yüzde 27,7 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 12,3 azalarak yüzde 20,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,8 azalarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 26 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 85 bin 602 adetle yüzde 29,4 pay, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 60 bin 207 adetle yüzde 20,7 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 283 bin 503 adetle yüzde 97,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 367 adetle yüzde 2,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,5 pay ve 60 bin 269 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9 pay ve 7 bin 132 adetle 2'nci sırada yer aldı.

Nisan ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault: 13 bin 547 adet

Volkswagen: 10 bin 912 adet

Fiat: 8 bin 401 adet

Ford: 7 bin 928 adet

Peugeot: 6 bin 473 adet

Toyota: 6 bin 339 adet

Citroen: 6 bin 116 adet

Hyundai: 5 bin 700 adet

Opel: 5 bin 178 adet

Togg: 3 bin 821 adet

Nisan ayında Tesla 880 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery, 2 bin 227 adet adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 447 adet satış yaptı.