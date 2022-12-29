Otopark ücreti isteyen AVM yandı! 0-3 saat uyarısı

Tüketiciler için sosyal yaşam merkezi haline gelen ve birçok imkânı bir arada sunan AVM'lerin bazılarında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına rağmen 0-3 saat için otopark ücreti talep edilmesi üzerine harekete geçildi.

İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile UKOME ücret talep eden AVM'lerle ilgili inceleme başlattı. Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Fatih ve Kadıköy gibi yoğun ilçelerdeki AVM otoparklarının çoğunda, ilk 3 saatte Otopark Yönetmeliği ve Danıştay Kararı'na rağmen ücret talep ediliyor. Vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikâyet geliyor.

UKOME kararına göre, AVM'lerdeki ilk üç saat için ücret talep edilmemesi gerek. AVM'lerde alınan otopark ücreti daha önce yargıya da taşınmıştı. Dava İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde görülmüş, mahkeme ücret alınması yönünde karar vermişti.

Yerel mahkemenin kararı Danıştay'a taşınmış, 8. Daire ücreti onaylayan mahkemenin kararını bozmuştu.

Sektör temsilcileri otoparkı gelir kapısı haline getiren AVM'lerle ilgili tüketicileri uyararak, "Şikâyet edin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun" çağrısı yaptı. Ücret alan AVM'lere cirosu oranında ceza uygulanabileceği belirtiliyor.

KAPATMAYA GİDER

Sabah'ın haberine göre, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'ye idari para cezası kesilebilir. Bu ceza oranı AVM'nin elde ettiği ciro üzerinde hesaplanır. Ancak yine de kanunsuz uygulama devam ederse AVM'ye kapatma cezası dahi uygulanır" dedi.

PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Av. İbrahim Güllü, birçok tüketicinin AVM'lerde 0-3 saat arası için ücret alınmaması gerektiğini bilmediğini ifade etti.

Güllü, AVM'lerde ilk 3 saat ücretsiz otopark uygulamasının yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "UKOME kararına herkes uymak zorundadır.

AVM ya da o bölgeye gelen kişiler ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler. Bu kurala uymayan işletmeler hakkında İBB, CİMER ya da Alo 153'e şikâyette bulunabilirler.

0-3 saat için ücret ödeyen tüketiciler ödemiş oldukları bedeli Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak geri alabililir" diye konuştu.