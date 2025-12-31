Otoyol ve köprü ücretlerinde sınırlı artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşların bütçesini gözeterek güncellediklerini belirterek, "Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçların yeniden değerleme oranının altında tutulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık. Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'müz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, kamu-özel işbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."