23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7402
  • 6,3605
  • 275.785
  • 102179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otoyol ve köprülerde geçmeye hazırlandığı 'dinamik fiyatlandırma' modeli ile vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Talebin yoğunluğuna göre ücretler artırılarak ya da azaltılarak esnek hale getirilirken, vatandaşların talebin daha az olduğu dönemlerde, köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor.
 
2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor.
 
Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.
 
BAKIM, ONARIM ÖZEL SEKTÖRE
 
Karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.
 
Trafik güvenliği konusunun güvenli sistem yaklaşımı temelinde yönetilmesini teminen yalnızca karayolu trafik güvenliğinden sorumlu bir yapının tesis edilmesine ilişkin kavramsal çerçeve, program ve kurumsal yapının tasarımı da tamamlanacak. Önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak.
 
(Sabah)

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Başkan Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Başkan Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

Hollywood'dan yardım almışlar! İnanılmaz savaş taktikleri

Hollywood'dan yardım almışlar! İnanılmaz savaş taktikleri

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Tarihi anlar... İstanbul Boğazı'nda bir ilk

Tarihi anlar... İstanbul Boğazı'nda bir ilk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA