06 Mart 2020 Cuma 09:14 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 09:14

2020 yılı ÖTV indirimi için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖTV indirimi 2020 yılında ne zaman gelecek? Otomobil için ÖTV indirimi bu yıl olacak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdiler. 2020 ÖTV indirimi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

ÖTV İNDİRİMİ 2020 YILINDA NE ZAMAN GELECEK?

ÖTV indiriminin yıl ortasına doğru yapılabileceği belirtiliyor, ÖTV indirimi yapılması sonrasında ikinci el araba fiyatlarının gerçek eder fiyatlarına geleceği düşünülüyor.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

Özel Tüketim Vergisi;

- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.