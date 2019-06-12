ÖTV ve KDV indiriminde  son 20 gün hareketliliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine 20 gün kaldı. Sektör temsilcileri evlilik sezonu olması nedeniyle tüketicilerin vergi indirimlerini kaçırmak istemediklerini ve bu yüzden mağazalara ilgi olduğunu söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV ve enflasyonla mücadele indirimi sayesinde geçen yılın on ayında düşen satışların 2018’in son 2 ayında artışa geçtiğini söyledi.

50 MİLYARLIK SATIŞ

Artışların yıl başından bu yana geçen sürede de devam ettiğini dile getiren Güleç, kendilerinin enflasyonla mücadele indirimini 2019 boyunca sürdüreceklerini açıkladıklarını, burada bir motivasyona ihtiyaçlarının olduğunu aktardı. Güleç, “KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle iç pazardaki daralma durdu. Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj onları bekliyor” dedi.

Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği Başkanı Nuri Gürcan ise”Şu anda KDV indirimi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yüzde 20 indirim mevcut. Bazı mobilya firmaları kendi indirimlerini de uygulayarak mobilya alımını avantajlı hale getirebiliyorlar. Bu fırsat kaçmamalı. KDV indirimi küçülmeyi durdurdu, geçen senenin rakamlarının altına inmememizi sağladı” diye konuştu. Gürcan, “KDV indirimi devam ederse yıl sonuna kadar 50 milyar liralık bir satış yakalayabilmemiz mümkün. Evliliklerde ortalama 45 bin TL’lik bir mobilya harcamasının olduğunu söyleyebiliriz. Düğün sezonu için KDV indirimi mutlaka sürmeli” dedi.

‘KALICI HALE GELMELİ’

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasının etkisini önemli şekilde hissettirdiğini ve satışların arttığını belirterek, Kampanya döneminin sektörümüzün daha da hareketlenmeye başladığı düğün sezonunun içerisinde yer alması, iç pazara canlılık getirdi. Türkiye’de yılda 600 bin çift evleniyor ve ülkemizdeki hakim çeyiz kültüründe, bir evin olmazsa olmazı züccaciye ürünleri de mutlaka alınıyor. Bu açıdan bakılınca satışlarımızda yüzde 30’luk bir artış yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii, bu oranı yüzde 40’lara ve hatta yüzde 50’lere taşımak mümkün. Bunun için KDV’nin düşürülmesi ve ÖTV’nin ise kalıcı olarak kaldırılması gerekiyor” diye konuştu. İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Bu indirimler satışlarımıza olumlu yansıdı. KDV ve harçlarla ilgili indirimlerin ve teşviklerin ay sonunda bitecek olması üzerimizdeki yükü daha da ağırlaştıracaktır” dedi.