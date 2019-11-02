OYAK, Total için Demirören ile masada

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri ile operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladı. ‘Yeni sektörlere odaklanarak sürdürülebilir büyüme’ stratejisine sahip OYAK, şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacak. TOTAL Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, anlaşılması durumunda ilk kez akaryakıt sektörüne adım atmış olacak.

SANAYİDE BİR DEV

Kaynakların verimli kullanılması, varlıklardan sürdürülebilir maksimum getiri elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi grubu olarak, milli ekonominin kalkınmasına 58 yıldır hizmet ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam ediyoruz. Milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK’ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz” dedi. Savaş Erdem Farklı iş kollarında yatırım arayışlarına devam ettiklerini belirterek Total’in de bu stratejide hayat bulduğunu söyledi.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Savaş Erdem şunları söyledi: “30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz.400 bini aşan üyelerimize yüksek kalitede hizmet sunup birikimlerine reel getiri sağlarken, ülkemizin büyüme ve istihdamına katkı da sunuyoruz.”