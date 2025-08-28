Oyuna dahil olmak için ABD ve İsrail'e sığındılar: Türkiye'yi seçerlerse yalnız kalabiliriz

Akdeniz'de dengelerin değiştiğini yazan Yunan basını, satranç tahtasında Türkiye'nin de yer aldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini arasında patlak veren diplomatik gerginliğin arka planının Akdeniz ile bağlantılı olduğunu savunan Yunan basını, "Fransa, bölgeyi tarihsel olarak hayati bir alan olarak görmüştür. Cezayir ve Mali'den Libya'ya kadar Paris, Sahra ve Akdeniz'in güvenliğini ulusal bir beka meselesi olarak görmektedir. Öte yandan İtalya, göçmen akışının ve coğrafi konumunun etkisiyle, Kuzey Afrika'da olup biteni kontrol edemezse gücünün yarısını kaybedeceğini düşünüyor. Dolayısıyla iki ülke arasında, bazen gizli, bazen açık, sürekli bir sürtüşme yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'deki oyuna Türkiye'nin de dahil olduğunu belirten Yunan basını, Türkiye ile İtalya arasında son dönemde savunma sanayi, enerji, göç sorunu gibi alanlarda yürütülen iş birliğine dikkat çekti.

Satranç tahtasında oynanan oyunda Yunanistan'ın gözlemci gibi davranmayı bırakması gerektiğine vurgu yapıldı.

İtalya'nın da Fransa gibi Yunanistan'ın yanında yer almasının hayatinde önemde olduğunu belirten Yunan basını, "Sorun şu ki, İtalya Ankara'ya kararlı bir şekilde yaklaşırsa, Yunanistan kendini yalnız bulma riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İtalya karşısında dengeyi korumak için Fransa ile müttefik olmanın tek başına yeterli olmayacağı dile getirilen haberde, "Paris, Atina ve Rum tarafını ileri karakol olarak kullanmak istiyor, ancak İtalyanlar ve Almanlar Türkiye ile iş birliği yolunu seçerse, Yunan diplomasisinin çoklu desteğe ihtiyacı olacak. Yunanistan, İsrail, Mısır ve ABD ile ilişkilerini güçlendirmeli, çünkü ancak bu şekilde Akdeniz'de oynanacak bir satranç tahtasının önüne geçebilir" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkeleriyle yeni ittifaklar kurduğuna da atıfta bulunuldu.