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Oyuncak hediyeli hamburgere son

Hamburgercilerde çocuk mönülerinin yanında verilen oyuncak gibi promosyonlara son veriliyor.

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Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalarda, çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik asıl ürünün dışındaki ürünler, hediye olarak sunulamayacak. Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, ürünle hediye edilen promosyonun tüketicilerce kolay şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyen tarafından her türlü etkin yöntem sağlanacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, asıl ürünün dışındaki çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünler, ürünün yanında hediye olarak verilemeyecek.  Öte yandan düzenlemeyle yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcıları, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla, kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde, fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller aracılığıyla ve  özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda reklamlarını yapabilecekler. Bunun dışında, her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamı yasak olacak.    
 

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