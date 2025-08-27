Özbekistan Büyükelçisi Haydarov, iki ülke ticaret hacmi hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi

Haydarov, Ankara'daki görevine başlamasının ardından ilk röportajını AA muhabirine verdi.

"Bizim için en kıymetli bayram olan Özbekistan'ın 34. yıl dönümünün arifesinde, Türkiye'nin en köklü yayın organı Anadolu Ajansı'na röportaj vermek benim için büyük bir onurdur ve bu fırsat için teşekkür ederim." diyen Haydarov, ülkesinin bağımsızlığının küresel çapta tanınmasında Türkiye'nin eşsiz bir rol oynadığını ve Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlattı.

Haydarov, Türkiye ile ilişkilerin kendisi için yeni olmadığını belirterek, "Daha önceki görevlerimde de Türk kardeşlerimle yakın bir şekilde çalıştım. Özellikle Tekstil Kurumunda yönetici olduğum yıllarda, ülkemizdeki tekstil sektörünü geliştirmek için Türkiye'den birçok paydaş ve uzman çektik. Ayrıca bu alanda birçok Türk yatırımcı ve üreticiyle yakın temas halinde oldum." diye konuştu.

İki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin gerçekleştiği bir dönemde büyükelçi olarak göreve başladığını belirten Haydarov, göreve başladığından bu yana Türkiye'de bakanlar ve kurum başkanlarıyla, özellikle iki ülke arasındaki ortak ikili projeleri olan kuruluşlarla doğrudan temaslar kurmaya özel önem verdiğini söyledi.

Haydarov, iki ülke arasında eğitim alanında işbirliğini güçlendirmek için temaslarda bulunduğunu aktardı.

"Türkiye'deki çalışmalarım sırasında 81 ilin tamamını ziyaret edeceğime, her ilin ekonomik potansiyellerini, tarihlerini ve kültürel özelliklerini keşfedeceğime ve Özbekistan bölgeleriyle karşılıklı fayda sağlayan ticari ilişkiler kurmayı amaçlayan tüm adımları atacağıma söz verdim." diyen Haydarov, il ziyaretlerine başladığını anlattı.

Eylül ayı içinde Konya ve Gaziantep'teki uluslararası gastronomi festivalleri kapsamında Özbekistan için özel bir etkinlik düzenleyeceklerini belirten Haydarov, Semerkant'tan şef getirip "Özbek Pilavı Yarışması" yapacaklarını söyledi.

Haydarov, Türkiye'deki birçok düşünce kuruluşu başkanıyla bir araya geldiğini aktararak, "Özbek-Türk düşünce kuruluşları arasındaki işbirliği, gelecekte de odaklanacağımız temel alanlardan biri olmaya devam edecek." dedi.

- "5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ İÇİN GÖREV SÜREM BOYUNCA YOĞUN BİR MESAİ GEÇİRECEĞİM"

İki ülke arasında son yıllarda ikili ticaret hacminin ivme kazandığını aktaran Haydarov, şöyle devam etti:

"Bugün ticaret hacmimiz 3 milyar doları aştı. Ancak bunun bizi tatmin edip etmediği sorulursa, 'hayır' demek zorundayız. Çünkü bu rakamın iki ülkenin potansiyelini tam olarak yansıtmadığı herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaşmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için görev sürem boyunca yoğun bir mesai geçireceğim. Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkiler Özbekistan için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl, doğrudan yabancı yatırımların yüzde 7'si Türk ortaklarımız tarafından gerçekleştirildi. Türk sermayeli şirket sayısı her ay artıyor. Yıl başında yaklaşık 1800 olan şirket sayısı şu anda 2006. Çabalarımız, tanıtımlarımız ve teşviklerimizle bu sayıyı daha da artıracağız."

- YIL SONU TURİST HEDEFİ 200 BİN

Haydarov, turizm alanındaki ilişkilerin takdire şayan olduğunu belirterek, "2018'den beri Özbekistan'a vizelerin kaldırılmış olması, bugün güzel sonuçlarını veriyor. Halihazırda çeşitli şehirlerimiz arasında haftada 90'ın üzerinde uçuşlar bulunmaktadır. 2023'te ülkemize gelen 106 bin olan turist sayısı 2024'te 150 bini geçmiştir. Yıl sonuna kadar 200 bin hedefini yakalamayı planlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin iki ülke ilişkilerini her alanda temel hedeflerini ve yönlerini belirlemesi nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkati çeken Haydarov, son toplantının 6 Haziran 2024'te Ankara'da gerçekleştirildiğini, sonraki toplantının Özbekistan'da yapılmasının planlandığını aktardı.

Haydarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a yaptığı her ziyaretin alışılagelmiş ziyaretlerden tamamen farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler kendilerinin her ziyaretini bin yıllık ortak tarih ve kültüre, müşterek dile ve dine sahip, bağımsızlığımızı ilk tanıyanın alicenap ve kardeş halkın liderinin ziyareti olarak yüksek takdir ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dışişleri bakanlarımızdan oluşan Özbekistan-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısı ve diğer kapsamlı formattaki toplantıların Ankara'da yapılması planlanıyor. Özellikle vurgulamalıyım ki sadece Türkiye ile bu düzeyde ve formatta diyaloğumuz var. Bu da ilişkilerimizin seviyesini açıkça ortaya koyuyor. Yakın gelecekte, en üst düzeyde de bu formatta toplantılarımızı gerçekleştireceğimizden eminim."

Haydarov, Türk vatandaşlarını Özbekistan'a davet etti.