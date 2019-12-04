Özbekistan ile sağlıkta işbirliği

Forum sırasında Türkiye ile Özbekistan arasında iki ülke Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ‘Niyet Beyanı’ ile 11 farklı anlaşma imzalandı. Türkiye’den 80 firma katıldığı forumun açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İki ülke arasındaki iş birliğimizi yerinde takip etmek üzere, bir sağlık müşavirini yakın zamanda Taşkent Büyükelçiliğimizde görevlendireceğimiz müjdesini vermek isterim” dedi.

TURİZM DE VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan ve Türkiye arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin 1997’de imzalanan anlaşma çerçevesinde yürütüldüğüne dikkati çekerek 14 Şubat 2019’da imzalanan ‘İşbirliği Yol Haritası’ ve 2019-2020 yıllarını kapsayan dönemde iki ülkenin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık turizmi, sağlık endüstrileri, eğitim, PPP, ortak sağlık haftaları, sosyal güvenlik, tele-tıp, tıbbi ve sosyal yardım alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğünü aktardı. Bakan Koca, daha sonra Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov ile iki ülke arasındaki niyet beyanı anlaşmasını imzaladı.

11 ANLAŞMAYA İMZA

Bu arada Özbek-Türk Sağlık İş Forumu’nun ilk gününde, Türkiye ve Özbekistan arasında sağlık alanında 11 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara Şehir Hastanesi, Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi, Özbekistan ile sağlık iş birliği anlaşmalarına imza atan kurumlar arasında yer aldı.