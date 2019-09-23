''Özbekistan’da altın aramaya hız vereceğiz''
Özbekistan ziyaretinin ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Özbekistan’da altın arama çalışmaları kapsamında geçen ay havadan jeofizik görüntüleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Bize tahsis edilen yaklaşık 576 kilometre karelik maden sahalarında uçuşlar yapmak süretiyle verileri topladık. İnşallah onları en kısa süre içerisinde ekiplerimiz değerlendirecek ve sonucuna göre de arazi sondaj çalışmalarına başlayacağız” dedi.
DOĞAL GAZ SANTRALİ KURULACAK
Dönmez, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ve Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi Başkanı Babur İslamov ile görüştüklerini belirterek “Bu ziyaret kapsamında enerji ile alakalı özel sektörün yaptığı bir dizi anlaşmalar imzalandı. Bu çerçevede yaklaşık 3-4 doğal gaz çevrim santrali kurma ile alakalı anlaşmalar söz konusu” dedi.
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