''Özbekistan’da altın aramaya hız vereceğiz''

DOĞAL GAZ SANTRALİ KURULACAK

Dönmez, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ve Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi Başkanı Babur İslamov ile görüştüklerini belirterek “Bu ziyaret kapsamında enerji ile alakalı özel sektörün yaptığı bir dizi anlaşmalar imzalandı. Bu çerçevede yaklaşık 3-4 doğal gaz çevrim santrali kurma ile alakalı anlaşmalar söz konusu” dedi.