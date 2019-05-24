Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kamu bankaları aracılığıyla farklı sektörler için devreye alınan “İVME Finansman Paketi” lansmanında yaptığı konuşmada, “Ham madde ile ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım sektörlerine üç kamu bankamızın katılımıyla 30 milyar liralık finansman sağlayacağız.” dedi.

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, düzenlemenin getirilerini Analiz-Sentez canlı yayınında değerlendirdi. Yeni kredi paketinin sadece “iç piyasaya biraz kredi verelim” şeklinde olmadığına dikkat çeken Özdemir, paket detayında sanayinin ithal ettiği ham madde, ara mamul ve bitmiş makinaya yönelik “hedeflenmiş” bir paket olduğunu belirtti. Paketin tarım konusunda da olanaklar getirdiğini söyleyen Özdemir, başta tarım üretiminin dengelenmesi için seracılık olmak üzere pakette soya, mısır, ayçiçeği üretimi ve yem bitkisi için verilen kredi desteğinin önemine dikkat çekti.

“HEDEF, 28 MİLYAR DOLARLIK İTHALATI DÜŞÜRMEK”

Türkiye’nin cari açığın azaldığı bir süreçte elindeki fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyleyen Özdemir, “Ham madde ve ara mal olarak yılda 28 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. İthalatta önemli olan kalemlerde üretimi artırmamız gerekiyor.” dedi.

Paketin, cari açığın kapanmasının kalıcı hale gelmesi için önemli olduğunu belirten Özdemir, “Faiz seçenekleri ve ödeme süreleri ile bu tam bir yatırım paketidir.” dedi. Üretimin kalıcı hale getirilmesi durumunda ileride çok rahatlanacağını dile getiren Özdemir, “İnşallah paket ‘hep şikâyet ettiğimiz’ sanayicimizin üretmek için yapmak zorunda olduğu ithalata çözüm olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

PAKSOY: “TÜRKİYE, ÜRETEREK BÜYÜMEYE ODAKLANDI”

Stratejist Cüneyt Paksoy, bu sabah katıldığı TRT Haber canlı yayınında “İVME Finans Paketi” konusunda yaptığı değerlendirmede kredi paketinin Türkiye’nin üreterek büyümeye odaklanmasının devamı olduğuna dikkat çekti.

Üreterek büyüme için en önemli unsurun ihracat olduğunu söyleyen Paksoy, ihracatın içinde yerlilik payının artırılmasının getireceği sürecin birçok alanda etkili olacağını ifade etti. İhracatta yerlilik oranının artmasının içeriye daha fazla artı değer katacağını, işsizliğin de o oranda azalacağını, bunların cari açığa faydası olacağını ve enflasyonla mücadelede önemli rol oynayacağını anlatan Paksoy, “Kendi ekonomik ajandamızı bu şekilde yola koymamız, Türkiye’nin risk primi üzerinde etki yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yaptığı açıklamanın ne gibi anlamlar taşıdığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paksoy, şunları kaydetti:

“Albayrak’ın açıklaması; ‘üretici müteşebbis olmaya devam etsin. Müteşebbis olurken ihracat ağırlıklı sektörlerde katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinde, belirlenmiş mal ve ara malı da, makine üretiminde de kredi desteği vereceğiz.’ anlamına geliyor.”

İhracatın içerisindeki yerlilik payının artırılmasının Türkiye ekonomisine “İvme” kazandıracağını belirten Paksoy, kredi paketinin bir sürü pozitif etkisi olacağını söyledi. Çok daha az dövizin dışarıya maliyet olarak gittiği, çok daha fazla dövizin içeride kaldığı yapının cari açığa yansıyacağına dikkat çeken Paksoy, “Özetle bu paketi çok önemsiyorum.” ifadesini kullandı.

“PAKETİN ALT DETAYINDA TEKNOLOJİ VAR”

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının teknolojik boyutuna dikkat çeken Paksoy, açıklanan paketin detayında teknoloji olmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin dönüşümünü yaparken üreterek büyümenin adını koyduğunu ve burada teknolojiyi ıskalamaması gerektiğinin altını çizen Paksoy, bu kredi paketi açıklamalarının teknolojiye, katma değerli ürünlere ve ara mamullere verilen önemi gösterdiğini söyledi.

Kullandırılan kaynağın hem bankayı hem üreticiyi gözettiğini belirten Paksoy, “Açıklanan paket doğrultusunda verilecek olan kredinin enflasyona ve devlet iç borçlanma senedine bağlanması, iki tarafın da düşünüldüğünü gösteriyor.” dedi.