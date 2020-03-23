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Ekonomi

Özel bankalara çağrı: Kredi ödemelerini erteleyin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldığını belirterek, 'Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır.' ifadesini kullandı.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:14
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Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal istikranın korunması amacıyla kamu bankalarının kredi erteleme kararının esnaf ve ekonomi için sevindirici olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldıklarına işaret eden Palandöken, "Bu kararı alarak piyasayı rahatlatan yetkililere tüm esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi iletiyorum. Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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