Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?

AKŞAM'ın gündeme getirdiği özel sektör çalışanlarının promosyon talebi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanlarını harekete geçirdi. Türkiye'nin önde gelen çağrı merkezlerinden biri sendikalarıyla anlaşıp promosyon ödemesi almak için sosyal medya eylemi yaptı. İşveren temsilcileri bu eylem üzerine çalışanların promosyonlarını ödemeyi kabul ederken tüketici örgütleri de yoğun bir trafik başlattı.

Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 50'nin üzerinde çalışana sahip OSB'leri tek tek ziyaret ederek, çalışanlar için ödenen banka promosyonlarının yine gerçek sahiplerine ödenmesi çağrısında bulundu. Kamu çalışanları promosyon alırken, özel sektör çalışanlarının almamasını büyük bir haksızlık olarak değerlendiren Mahmut Şahin, "Türkiye'de 50'nin üzerinde çalışanı olan pek çok işletme bankalardan promosyon alıyor ve bu promosyonlar çalışanlara dağıtılması gerekirken işyerinin sabit harcamalarını karşılamak için harcanıyor. Türkiye'de promosyon bekleyen 5-6 milyon özel sektör çalışanı var. Bu çalışanların bu enflasyonist ortamda bir nebze rahat etmesi için Anadolu'daki OSB'leri gezip işletme sahiplerini bu konuda duyarlı olmaya davet ettim" dedi.

EYLEM YAPIP ALDILAR

Bankaların emekli ve memurlara dağıttığı 40 bin TL'yi bulan promosyon ödemelerinin özel sektör çalışanlarına da yapılması için, 1 milyon üyeli Türkiye'nin en büyük ticaret örgütünden de dün çağrı gelmişti. Özel sektör çalışanlarına promosyon ödenmesi konusunda destek veren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Şirketler temkinli yaklaşıyor ama şu enflasyonist ortamda gönlümüz ödenmesinden yana. Ödemeyen firmaları zan altında bırakmamak kaydıyla bu anlaşmalar yenilenince promosyon çalışana ödenmeli" açıklaması yapmıştı.

Türkiye'nin en büyük ticaret örgütünden çağrı: Her çalışan promosyon almalı

AYLIK ÖDEME DE MÜMKÜN

Özel sektör çalışanlarına promosyon konusunda bankaların önemli çekincelerinden biri ödeme yapıldıktan sonra işçi işi bırakırsa ortaya çıkacak tahsilat sorunu. Ancak uzmanlar bu konuda bir sıkıntı olmadığı görüşünde. Uzmanlara göre 3 yıllık sözleşme yapılırken ödemenin de aylık yapılarak bu sorunun çözülmesi mümkün.

ÖDENECEK TUTAR ŞUBEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bankaların promosyonu masraf göstererek vergi indirimi aldığına dikkat çeken Mahmut Şahin "Bu nedenle bankalar promosyon vermeye çok istekli. Bankalar örneğin 50 bin çalışanı olan bir kamu kurumunun promosyon hesaplarını direkt genel müdürlük bünyesinde belirlerken, 3 bin 5 bin çalışanlı özel işletmelerle şubeler ilgileniyor. Her banka şubesinin bir kredi limiti olduğu gibi promosyon limiti de var. 5 bin çalışanlı bir kuruma kişi başına 40 bin TL verilirken, 3 bin çalışanı olan bir başka kurumun çalışanları kişi başı 15 bin TL de alabiliyor. Ödenecek rakam, o banka şubesi ve firmanın anlaşmasına göre değişiyor" dedi.

GENELGE YAYINLANMALI

Banka promosyonunun geçmişi 2007 yılında Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren bir genelgeye dayanıyor. Böylece kamu çalışanları maaşlarını aldıkları bankalardan ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlara kavuştular. 2017'de ise SGK ile bankalar arasındaki bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeyle emeklilere 3 yıl garanti verme koşuluyla tazminat hakkı verildi. Bu durum promosyon yarışını başlattı. Kamuda olduğu gibi özel sektörün de personel başına ciddi promosyon ödemesi aldığını belirten Şahin şunları kaydetti: "Ancak bu ödemeler kurumun kasasına kalıyor. Özel sektör çalışanlarını da kapsayan bir genelge yayınlanmalı. Cumhurbaşkanımız bu konuda öncülük ederse 5-6 milyon çalışan promosyon alabilir."