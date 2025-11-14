İSTANBUL 17°C / 7°C
Ekonomi

Özel'e içerden Sinpaş cevabı: Yanlış bilgi vermişler

Sinpaş'a yönelik iddialarına cevap veren Marmaris önceki dönem CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Genel Başkanı Özgür Özel'in yanlış bilgilendirildiğini ifade etti.

Akşam Gazetesi14 Kasım 2025 Cuma 09:08 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Marmaris Kızılkum Koyu'ndaki Sinpaş/Kızılbük GYO otel projesine tepki göstererek projeye karşı açılan davalara ve Marmaris Belediyesi'nin iptal ettiği ruhsatlara rağmen inşaatın sürdüğünü açıkladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Marmaris önceki dönem CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Özel'in yanlış bilgilendirildiğini belirterek şunları söyledi: Bu arazi Sinpaş'a verilen bir arazi değildir. Burası Sinpaş öncesinde de başka bir özel firmanın, kendi tapulu ve onaylı imar planı olan bir mülkiyetidir. İmarın 46 bin metrekareden 275 bin metrekareye çıkarıldığı yanlış bilgidir. Dava Marmaris Belediyesi ve yatırımcı tarafından kazanıldı. İdare Mahkemesi'ne açılan davada kazanılmıştır. Belediye davacı değil. Ancak mevcut yönetim bu gerçeği çarpıtarak genel başkanı yanlış bilgilendiriyor.

Oktay belediyenin ısrar etmesi halinde ortaya çıkacak tazminatla kamu zararı oluşacağına dikkat çekti.

Oktay mevcut başkan Acar Ünlü ve ekibini söz konusu inşaat sürecinde görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Popüler Haberler
