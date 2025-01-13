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Ekonomi

Özel'in ''kırmızı kart''ına KAAN'lı cevap! Bakan Kacır: Kilogram değeri 70 bin dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, (CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e) 'Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar.' dedi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
Özel'in ''kırmızı kart''ına KAAN'lı cevap! Bakan Kacır: Kilogram değeri 70 bin dolar
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Kacır, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara gösterdiği "kırmızı kart"a KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerine atıfta bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu hedefleri milletimiz sahipleniyor. Siyasetin tüm kesimlerinin de sahiplenmesi gerekir. Bakıyoruz, muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak eskiden gelme alışkanlıkları tabii. Eskiden beri milli iradeyi bir türlü kabullenemediler. Ama bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba? Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan.

Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar. Stratejik değeri bunun da çok ötesinde. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye'sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye'sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum."

Bakan Kacır, muhalefetin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile tanışması, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması gerektiğini belirterek, "Ama bunun için de vizyon lazım tabii." dedi.

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