Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yapmıştı.

Televizyon kanallarında 2 Nisan'da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu.

Özel'in çağrısına rağmen, ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi, en çok izlenen programlarda birinci sıraya yerleşti.

ATV, Tüm Kişiler'de yüzde 20,72 izlenme oranı ve yüzde 46,90 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 20,93 izlenme oranı ve yüzde 52,37 izlenme payı, 20 yaş üzeri sosyoekonomik gruptaki izleyicileri kapsayan "20+ABC1" kategorisinde ise yüzde 22,62 izlenme oranına ve yüzde 49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Müsabaka öncesi ATV'de yayınlanan "Derbi Günü" programı da tüm kategorilerde en çok izlenen 5 program arasında sıralandı.



RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN DERBİNİN REYTİNG SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında derbinin reyting sıralamasına ilişkin verilere yer veren Şahin, şunları kaydetti:

"Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi! Tüm manipülatif söylemlere rağmen, reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, açık ara farkla günün en çok izlenen yayını oldu. Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi.

Halkın ilgisi, farklı planları olan bir takım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Gerçek veriler ortadayken, algı operasyonlarına ve dezenformasyona yer yoktur. Teşekkürler Türkiye! Sporun ruhuna, rekabetin heyecanına ve izleyici özgürlüğüne sahip çıkan herkese saygılarımızla duyurulur."