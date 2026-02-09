Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli İletişim Başkanlığında gerçekleşti. Bakan Kurum ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı program, açılış konuşmaları ile başladı.

"DOLAYLI KAYIPLARA BAKTIĞIMIZDA EKONOMİK KAYIPLARIN 150 MİLYAR DOLARI AŞTIĞINI TESPİT ETTİK"

Belki de son bin yılın en ağır felaketinin yaşandığını söyleyen Bakan Kurum, "11 ilimizi, 13 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bir depremden bahsediyoruz. 53 bin canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. 100 binden fazla insanımız yaralandı ve binlerce binamız yıkıldı. 104 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp yaşadık. Dolaylı kayıplara baktığımızda 150 milyar doları aştığını tespit ettik. Küresel pandeminin etkileri halen bitmemişti. Rusya, Ukrayna krizi patlak vermişti. Suriye savaşı bir taraftan devam ediyordu. Üretimde ve tüketimde maalesef tedarik zinciri kopmuştu. Bölücü terör örgütleri fırsat kolluyordu. İklim krizinden kaynaklanan orman yangınları, seller halen devam ediyordu. Asrın felaketi böyle siyasi, iktisadi ve diplomatik bir kriz sarmalının tam ortasında yaşandı. Biz bu karanlıktan çıkmasını hep birlikte bildik. Önce milletimiz bize inandı, biz de milletimizin desteğiyle gece gündüz hiç durmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir taraftan arkadaşlarımızla birlikte enkaz çalışmaları yürütürken bir yandan da kalıcı konutların yapımına başlamıştık" şeklinde konuştu.

"SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETTİK"

Yakın zamanda Osmaniye'ye yaptığı ziyarete değinen Kurum, "15'inci günde attık ilk temellerimizi ve işte 45'inci gün geçmişti ki ilk konutlarımızı teslim ettik. Giderek daha da hızlandık. Belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir tempoyla 3 bin 481 bir şantiye kurduk. Dile kolay. 11 ilde 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte 7 gün 24 saat çalıştı ve saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bunun dünyada örneği yok. Gelinen noktada 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Tüm bu süreçte hep aklımızda şu vardı. Bu şehirler ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar dedik. Onun için 11 ilimiz hep önceliğimiz oldu. Sadece konut olarak da bakmadık bu diriliş sürecine. Biz şehirleri köklerini Türk İslam medeniyetinden alan ve insanımızı vatandaşımızı merkeze koyan bir tasavvurla inşa ederiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ, 'ENKAZIN ALTINDA KALACAKLAR' DİYE BEKLERKEN BU ENKAZIN ALTINDA SİZ KALDINIZ"

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yaşanan süreç sırasında mücadelede en çok yoran konunun dezenformasyonlar olduğunu belirten Kurum, "Hükümet bu enkazın altında kalır diye ellerini ovuşturarak yalanlarla korku pompaladılar. Yanlış bilgiler yayarak çalışmalarımızı, emeklerimizi sabote ettiler. İletişim Başkanlığımız ile bu yalanlara karşı mücadele ettik. Geldiğimiz noktada tüm bu yalanlara, iftiralara yanıtımızı dimdik ayakta duran 455 bin konutumuzla verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzüyle cevabımızı verdik ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz sabit fiyatla olacak diyoruz, duyuyorlar ama aynı yalanlara devam ediyorlar. Güya sonra çıkacak, ben dedim de yaptılar diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey, milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğini bunlarla örtemezsiniz. Bizi, 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken bu enkazın altında siz kaldınız. Bu oyunlarınla da o enkazın altından emin ol çıkamayacaksın. 11 ilde tek bir çivi çarpmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz" diye konuştu.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANI NİYE BAKANA TEŞEKKÜR EDİYORSUNUZ DİYE BELEDİYE BAŞKANLARINI AZARLIYOR"

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz 24 yıldır muhalefet partileri ne derse desin milletimizle birlikte omuz omuza yol yürümeye devam ediyoruz. Onlar yalanlara, dezenformasyonlara devam etsinler. Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. Niye gidiyorsunuz? Niye bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorsunuz diyorlar. Biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanımızı dinliyoruz. Taleplerini bir bir alıyoruz. Milletimiz için yapılması gereken ne varsa not ediyor ve bir bir de hayata geçiriyoruz. Sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Biz milletimizle el ele verdik, asrın inşasını gerçekleştirdik. Kendileri bizimle bu konuları yürüttüğünde CHP'nin Genel Başkanı niye bakana teşekkür ediyorsunuz diye milletvekillerini, belediye başkanlarını azarlıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Milletin geleceğiyle, milletin güveniyle, milletin huzuruyla alakalı bir konuda hep birlikte hareket etmek varken niye milletimizi ayrıştırmak, milletimizi yalan yanlış ifadelerle kandırmak yoluna gidelim? Sizin de belediyeleriniz vardı. Çıkıp bir ucundan da siz tutamaz mıydınız? Ulu Camii'yi biz yapacağız dediler. Hala temel aşamasında. Emin olun eğer deprem bölgesi CHP'nin insafına kalsaydı bugün 11 ilimizin hepsi Ulu Camii gibi temel aşamasında olurdu. Biz milletimizi onların insafına terk etmedik. Cumhurbaşkanımız orada tek bir evsiz, tek bir yuvasız kardeşimiz kalmayacak dedi"