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Ekonomi

Pancar ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 465 milyon lira avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Pancar ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı
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Yumaklı, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere, kimyevi gübre avans ödemesi ve I. nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ile 887 milyon liralık I. nakdi çapa avansı pancar üretmek üzere sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.

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