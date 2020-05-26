Pandemi sosyal destek ön başvurusu nasıl yapılır? TC ile pandemi sosyal destek başvuru sayfası

26 Mayıs 2020 Salı 13:32 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 13:32

Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında pandemi sosyal destek 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından Pandemi sosyal destek 3. faz için ön başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor. Peki Türkiye gov tr'den pandemi sosyal destek ön başvurusu nasıl yapılır? TC ile pandemi sosyal destek ön başvuru sayfası yapmak isteyenler e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. 1000 TL Pandemi sosyal destek ön başvurusu yapmak için TC ile pandemi sosyal destek başvuru sayfası haberimizde yer alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 3.faz 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği için pandemi sosyal destek ön başvuruları devam ediyor.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TC ile pandemi sosyal destek ön başvurusunda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak TC ile pandemi sosyal destek ön başvurularını iletebilecektir.

KİMLER PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Pandemi sosyal destek ön başvuruları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL Pandemi sosyal destek yardımından aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SAYFASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında şu ana kadar 700 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, ödemelerin 8 Mayıs'tan itibaren başlatılacağını bildirdi.

Üçüncü faz pandemi sosyal destek ön başvuru yardım programına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal koruma kalkanı paketi oluşturduklarını, bunun sosyal yardımlar, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, sosyal hizmetler yönünün bulunduğunu belirtti.

Selçuk, pandemi sosyal destek yardımların 3 faz halinde planlandığını, birinci fazda 2,1 milyon haneye ulaşıldığını ve bu hanelere 1000'er lira yardım yapıldığını dile getiren Selçuk, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye ulaşıldığını, toplamda 4,4 milyon haneye yardım yapıldığını kaydetti.