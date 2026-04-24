  • Papa 14. Leo ziyareti sonrası turist patlaması! Sultanahmet restorasyon bitti, ilgi katlandı
Papa 14. Leo ziyareti sonrası turist patlaması! Sultanahmet restorasyon bitti, ilgi katlandı

Sultanahmet Camii'nde yıllardır süren titiz restorasyonun tamamlanması ve Papa 14. Leo'nun ziyareti, tarihi mabede olan ilgiyi zirveye taşıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda toplanan binlerce yerli ve yabancı turist, Osmanlı mimarisinin başyapıtını görmek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 10:01
Yıllardır süren teferruatlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı'nda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.

Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası uluslararası ilgide yaşanan artış, camiye olan ziyaretçi akınına da yansıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken, turistlerin güvenlik noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü. Dron ile kaydedilen görüntülerde, caminin avlusunda yoğun insan kalabalığı ve giriş noktalarında metrelerce uzayan kuyruklar net bir şekilde görüntülendi.

TURİST AKINI SÜRÜYOR

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Osmanlı Cihan Devleti mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan camiyi yakından görmek için sıraya girdi. Özellikle Avrupa ve Asya'dan gelen turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, cami çevresinde rehberli turların da arttığı görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

