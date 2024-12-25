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  • Para çekimlerinde belge isteneceği iddiası! MASAK'tan açıklama geldi
Ekonomi

Para çekimlerinde belge isteneceği iddiası! MASAK'tan açıklama geldi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
Para çekimlerinde belge isteneceği iddiası! MASAK'tan açıklama geldi
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MASAK, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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