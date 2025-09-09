Pasaj'dan, reality show tadında reklam filmi

Teknoloji alışverişinin güvenli adresi Turkcell Pasaj, yeni reklam filmi "Pasajlı Hayatlar" ile e-ticaret deneyimini bir üst seviyeye taşıyan avantajlarını izleyiciyle buluşturuyor.

Reality show mizahından yola çıkarak dublaj tekniği kullanılan film, "Pasajsız Hayatlar" adlı hayali bir programın jeneriğiyle başlıyor. Filmde siparişi hatalı gelen, teslimat krizi yaşayan, satıcılara ulaşamayan ve fiyat–kalite kaosunda sıkışan bir ailenin hikâyesi, mizahi bir tonla aktarılıyor.

Ailenin Turkcell Pasaj kullanıcısı olmasıyla birlikte atmosfer bir anda değişiyor ve "Pasajlı Hayatlar"ı yaşayanların yüzü gülüyor. Pasaj'la birlikte hızlı teslimattan satış sonrası desteğe, güvenilir satıcılardan alternatif ödeme seçeneklerine kadar alışveriş deneyiminin tamamı, güvenli, keyifli ve sorunsuz deneyime dönüşüyor. Filmde, Pasaj'ın yalnızca bireysel kullanıcıya değil, farklı yaş grupları ve segmentlere hitap eden geniş bir kitleye sunduğu faydalar da görünür hale geliyor.

Ünlü komedi dizisi Gibi'nin de yönetmeni olan Ömer Sinir'in yönettiği filme şuradan ulaşabilirsiniz.

KÜNYE

Reklamveren: Turkcell

Reklamveren Marka Ekibi: Mustafa Alcan, Taha Güvendi, Başak Erden, Bilge Karanfil, Sena Süzer

Reklamveren Prodüktör: Tuğba Özkan, Hakan Pamukçu

Reklamveren Medya Planlama Ekibi: Dilek Kafalı, Berkay İçöz

Reklamveren Kurumsal İletişim Ekibi: Buket Uluçay Eroğlu, Nida Ayar, Murat Çakır

Reklam Ajansı: Leo İstanbul

CCO: Volkan Dalkılıç

COO: Ezgi Ataseven

Yönetici Kreatif Direktör: Gürkan Gürel

Kreatif Direktör: Ali Can Baytok

Kreatif Ekip Lideri: Kadir Temir, Hasan Calp

Kreatif Ekip: Murat Hazar, Zeynep Aydın, Baran Tapar

Strateji Direktörü: Zeynep Bortaçina

Marka Grup Direktörü: Yiğit Uysal

Marka Direktörü: Kübra Sabancı

Marka Temsilcileri: Beril Ermeral, Melis Eğinlioğlu

Sosyal Medya Ekip Lideri: Ender Mercan

Sosyal Medya Ekibi: Özge Ataş, Deniz Otun, Cansu Çetin

İçerik Ekibi: Muzaffer Kocaman, Anıl Özen

Prodüksiyon Direktörü: Arzu Köksal

Ajans Prodüktörleri: Mustafa Güngör, Azra Işıklar

Yapım Evi: Hokus Film

Yönetmen: Ömer Sinir

Yapımcı: Eyüp Kırbaş, Levent Köstepen

Medya Ajansı: Staff