Pasaj'dan, reality show tadında reklam filmi

Teknoloji alışverişinin güvenli adresi Turkcell Pasaj, yeni reklam filmi "Pasajlı Hayatlar" ile e-ticaret deneyimini bir üst seviyeye taşıyan avantajlarını izleyiciyle buluşturuyor.
Reality show mizahından yola çıkarak dublaj tekniği kullanılan film, "Pasajsız Hayatlar" adlı hayali bir programın jeneriğiyle başlıyor. Filmde siparişi hatalı gelen, teslimat krizi yaşayan, satıcılara ulaşamayan ve fiyat–kalite kaosunda sıkışan bir ailenin hikâyesi, mizahi bir tonla aktarılıyor.
Ailenin Turkcell Pasaj kullanıcısı olmasıyla birlikte atmosfer bir anda değişiyor ve "Pasajlı Hayatlar"ı yaşayanların yüzü gülüyor. Pasaj'la birlikte hızlı teslimattan satış sonrası desteğe, güvenilir satıcılardan alternatif ödeme seçeneklerine kadar alışveriş deneyiminin tamamı, güvenli, keyifli ve sorunsuz deneyime dönüşüyor. Filmde, Pasaj'ın yalnızca bireysel kullanıcıya değil, farklı yaş grupları ve segmentlere hitap eden geniş bir kitleye sunduğu faydalar da görünür hale geliyor.
Ünlü komedi dizisi Gibi'nin de yönetmeni olan Ömer Sinir'in yönettiği filme şuradan ulaşabilirsiniz.
