26 Şubat 2026 Perşembe
  Paşinyan'dan ''hazırız'' çağrısı: ''Söz Türkiye'nin''
Ekonomi

Paşinyan'dan ''hazırız'' çağrısı: ''Söz Türkiye'nin''

Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme süreci devam ederken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan son dakika Türkiye açıklaması geldi. Paşinyan sınırların açılması için hazır olduklarını belirterek, 'Türkiye'nin kararını bekliyoruz” diye konuştu.

AHMET RIDVAN AKBAŞ26 Şubat 2026 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Paşinyan'dan ''hazırız'' çağrısı: ''Söz Türkiye'nin''
ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Polonya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye ile çok olumlu diyalog halinde olduklarının altını çizen Paşinyan, "Sürekli toplantılar ve istişareler yapıyoruz. Ancak elbette, görmeyi umduğumuz en önemli olay, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve doğal olarak kara sınırının açılmasıdır. Kara sınırından neden özellikle bahsediyorum? Çünkü hava sınırı zaten açık; Ermenistan'dan Türkiye'ye düzenli uçuşlarımız var. Beklentim, ikili uçuşların sayısının artması; ancak elbette kara sınırının da açılmasını umuyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN KARARINI BEKLİYORUZ"

Paşinyan sınırın açılması gerektiğini belirterek, "Ermenistan tarafından hiçbir engel yok, bunu her an yapmaya hazırız. Son aylarda, Türkiye'den Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden kamyonlar için de güzergah sağlamaya hazır olduğumuzu defalarca belirttik. Altyapı bunun için tamamen hazır ve Türkiye'nin kararını bekliyoruz" diye vurguladı.

Türkiye, 1993 yılında Ermenistan ile kara sınırını tek taraflı olarak kapattı. İki ülke son yıllarda normalleşme çabalarını yoğunlaştırdı.

  • Türkiye-Ermenistan ilişkileri
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan
  • Ermenistan sınırı

