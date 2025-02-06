ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilere değindi.

Türkiye ile iletişimde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, iki tarafın sürekli temas halinde olduğunu vurguladı.

PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Paşinyan, iki ülke dışişleri bakanlarının düzenli olarak bir araya gelip görüştüğünü kaydetti.

Paşinyan, "Aslında çok aktif bir şekilde çalışıyoruz ve ne yapılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış var" dedi.

Ancak ikili ilişkilerde bazı nüansların devam ettiğini, somut sonuçlara ulaşmak için son adımların atılması gerektiğini belirtti.

Paşinyan, "Sonucun çok yakında gelmesini umuyoruz... Diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Sanırım Ermenistan ve Türkiye şimdiye kadar hiç bu kadar aktif bir diyaloğa girmemişti" ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye, 21 Eylül 1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. Ancak Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Karabağ bölgesini işgal etmesinin ardından Türkiye, 1993'te sınırlarını kapattı ve ilişkileri kesti.

Azerbaycan'ın topraklarını yeniden ele geçirdiği 2020 Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye-Ermenistan ilişkileri yeni bir döneme girdi ve Aralık 2021'de her iki ülke normalleşme süreci için görüşmelerde bulunmak üzere özel temsilciler atadı.

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