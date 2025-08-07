Paycell'den üçlü dijital hamle

Kullanıcılarına sunduğu hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişleten, Turkcell'in dijital ödeme platformu Paycell, finansal çözümlerine üç yeni özellik daha ekledi. Paycell kullanıcıları artık TR karekod üzerinden tüm banka kartlarıyla işlem yapabilme, çift yönlü yurt dışı para transferi ve Android cihazlarla temassız ödeme servislerini rahatlıkla kullanabiliyor.

TR KAREKOD ÜZERİNDEN TÜM BANKA KARTLARIYLA ÖDEME

Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcılar Paycell cüzdana kaydettikleri kartlar ile TR Karekod üzerinden ödeme yapabiliyor. Böylece yalnızca Paycell kartla değil, farklı banka kartlarıyla da uygulama üzerinden işlem yapabiliyorlar. Bu adım, dijital cüzdan kullanımının genişletilmesine yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERİ ARTIK ÇİFT YÖNLÜ

Paycell, yurt dışı para transferi hizmetini de genişletti. 100'den fazla ülkeye yapılan gönderimlerin yanı sıra Avrupa ve Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye yapılan transferler de Paycell Money Transfer uygulamasıyla destekleniyor. Aylık 400 bin TL'ye kadar transfer yapılabilen sistem, 7/24 kesintisiz işlem imkânı sunuyor. Sabit işlem ücreti ve rekabetçi döviz kuru oranlarıyla hizmet veriliyor.

TEMASSIZ ÖDEME DİJİTAL CÜZDAN ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları, fiziksel kartlara ihtiyaç duymadan temassız ödeme işlemi gerçekleştirebiliyor. Paycell uygulamasına bağlı kartlar, telefon POS cihazına yaklaştırılarak kullanılabiliyor. Belirli bir tutarın altındaki işlemler şifre gerekmeden tamamlanabiliyor. Bu özellik, hızlı işlem ihtiyacını karşılayan pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Paycell olarak Turkcell kalitesiyle/farkıyla/teknolojisiyle ödeme sistemleri alanında geliştirdiğimiz çözümlerimizle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Geliştirdiğimiz hizmetler kullanıcı deneyimini hız ve erişilebilirlik açısından ileriye taşıdığı gibi; ödeme alışkanlıklarını dijital platformlara taşıma hedefimize de katkı sağlayacak. Türkiye'den dünyanın dört bir yanına uzanan güçlü hizmet ağımızla hem kullanıcı deneyimini iyileştirecek hem de finansal kapsayıcılığı geliştirecek yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz."