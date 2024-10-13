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Ekonomi

Pazarcık'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Bakan Kurum: Sözümüz söz

Pazarcık'tan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, 'Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız' ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2024 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Pazarcık'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Bakan Kurum: Sözümüz söz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde sağlam konutlar inşa ediliyor.

Pazarcık'tan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

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