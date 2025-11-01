İSTANBUL 21°C / 13°C
Ekonomi

Pazarcının hilesi pes dedirtti! Cezasız kalmadı

İstanbul'daki bir pazarda müşterinin seçtiği ürünleri ayırıp, yerine kenarda beklettiği başka ürünleri veren satıcının görüntüleri büyük tepki çekti. Skandalın ardından harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, tezgahı 1 hafta kapatıp pazarcıya para cezası da verdi.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Semt pazarında satış yapan engelli bir pazarcının sosyal medyada tepki çeken hilesi çifte cezayla bitti.

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir semt pazarında meydana geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre pazarcı, müşterinin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla kenara çekip daha önce hazırladığı farklı ürünleri tarttığı anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.

Tepkilerin ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti.

Zabıta ekipleri hile yaptığı tespit edilen pazarcının tezgahını 1 hafta süreyle kapattı.

Ayrıca satıcıya 3 bin 541 TL idari para cezası kesildiği duyuruldu.

