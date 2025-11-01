Semt pazarında satış yapan engelli bir pazarcının sosyal medyada tepki çeken hilesi çifte cezayla bitti.

Olay, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir semt pazarında meydana geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre pazarcı, müşterinin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla kenara çekip daha önce hazırladığı farklı ürünleri tarttığı anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.

Tepkilerin ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti.

Zabıta ekipleri hile yaptığı tespit edilen pazarcının tezgahını 1 hafta süreyle kapattı.

Ayrıca satıcıya 3 bin 541 TL idari para cezası kesildiği duyuruldu.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Yenibosna Cuma Pazarı'nda bir vatandaşımızın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verilmek istendiğini tespit etmiş, hileli satış yapan kişi ivedilikle belirlenmiştir. Konuya ilişkin idari yaptırım uygulanmış, tezgâh ise mevzuat gereği kapatma... https://t.co/Vv35P36N5u pic.twitter.com/CCZ3ekNpa3