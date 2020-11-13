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  • Pekcan: Türk Eximbank 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı
Ekonomi

Pekcan: Türk Eximbank 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı

Pekcan: 'Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı.'

13 Kasım 2020 Cuma 12:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:50
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