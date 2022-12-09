Pemra Hiçsönmez: Ekspertiz zorunluluğunun yürürlüğe girmesi zaman alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim'de imzaladığı "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan program kapsamında önemli bir düzenleme de tapu harcı konusunda yapıldı. Daha önce de gündeme gelen "tapuda ekspertiz zorunluluğu" için önemli bir adım atıldı. Frame Gayrimenkul Danışmanlık'ın kurucusu Pemra Hiçsönmez, tapuda rayiç bedelden satış gösterilerek vergi kaybına yol açılması durumunun önüne geçecek olan bu düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.



RAKAMI EKSİK GÖSTERME DURUMU ORTADAN KALKACAK

Pemra Hiçsönmez, "Ekspertiz zorunluluğu ile konut, arsa ve diğer gayrimenkullerin satış işlemlerinde tapuda gerçek bedellerin gösterilmesi sağlanacak. Ekspertiz ile belirlenen tapu rakamından eksik satış yapma durumu ortadan kalkacak. Bu sistem, web tapuya otomatik düşecek ve düşük beyan verilmesine fırsat tanınmayacak. Alıcı ve satıcının gerçek tapu değeri üzerinden yüzde 2'şer olmak üzere alım satım vergisini ödemesi zorunlu kılınacak" dedi.

YETERİ KADAR DEĞERLEME ŞİRKETİ VE UZMANI VAR MI?

Satış işlemlerinde tapuda gerçek bedellerin gösterilmesinin zorunluluk hale geleceğini ifade eden Pemra Hiçsönmez, "Açıkçası biz bu sistemin kısa dönemde yürürlüğe girebileceğini kolay bulmasak da zamanla hayata geçeceğine inanıyoruz. Kolay görmeme sebebimiz ise yeteri kadar değerleme şirketi ve uzmanı olup olmadığından emin olmamamızdan kaynaklanıyor. Bu şirketler demek ki büyüyecek ve istihdam sağlanacak diye düşünüyoruz."

EKSPERTİZ NEDİR?

Pemra Hiçsönmez, ekspertizin ne olduğunu ve ne yaptığını ise şöyle özetledi: "Ekspertiz bir konutun, tapu ve güncel imar bilgilerinin incelenmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve emsal değerleri de göz önünde bulundurarak gayrimenkulün gerçek değerinin bulunması ve yapılan bu işlemin rapor haline getirilmesidir. Bu sadece yetkili ve lisansı bulunan değerleme şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Aksi takdirde geçerli ve yasal değildir. Değerleme şirketleri ya kendine birebir gelen ve fiyat alan mülk sahibi veya satıcı ile çalışırlar ya da bankalar tarafından 'konut kredisi' verilecek müşterilerinin konutları için başvururlar."

LÜTFEN DOĞRU MECRALARA BAŞVURUN

Pemra Hiçsönmez, ekspertiz raporu almak isteyenleri mutlaka doğru adreslere başvurmaları için de uyardı: "Bazı gayrimenkul şirketleri 'Bize başvurun, size evinizin gerçek değerini çikaralım, ekspertiz yapalım' diye bize göre gayriciddi iddialarda bulunuyor. Bu konu bizi de zora düşürüyor, çünkü buna inanan mülk sahipleri bizden de ekspertiz rica ediyor. Biz İstanbul, Bodrum ve Londra'da da faaliyet gösteriyoruz, uluslararası alanda hizmet veriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir konuta değerleme yapmak bizim işimiz değil. Özellikle mülk sahiplerine seslenmek istiyoruz; lütfen doğru mecralara başvurun."