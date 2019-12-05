Perakende de % 10 büyüme bekleniyor

Organizasyonda perakende sektörü ve ilgili tüm sektörlerin güncel durumunu tartışmak, çözüm yolları üretmek, sektörün geleceğine yön vermek ve sektördeki yenilikleri paylaşmak üzere alanında uzman yabancı ve yerli konuşmacılarla sektör temsilcileri bir araya geldi. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, yaptığı konuşmada “Enflasyon tek hanede kalırsa 2020’de modern perakende yüzde 10 büyüme getirir. Türkiye’deki gelişmeye paralel, 2020’den beklentimiz çok olumlu” dedi. Sektörün yatırımlara devam edebildiğinin altını çizen Özpamukçu, ertelenen taleplerin geri gelmesi ile ilgili tüketicinin ufak ufak harcama trendine geçtiğini bildirdi. Özpamukçu, “Bu sene ilk müşteri sayılarında gözle görülür artışlar görmeye başladık. 2020 için pozitifim, sektör de öyle, beklentimiz daha da olumluya gitmesi yönünde” dedi.

YATIRIMLAR ARTIYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ise şu an Türkiye’de 433-434 tane işleyen AVM bulunduğunu bildirerek, 2023’e kadar şu an ki yatırımlarla bu sayısının 470’e çıkmasını beklediklerini söyledi. Altaş, AVM’lerin sürdürülebilirliğinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Mevcut AVM’lerde fonksiyon değişikliği yapılmadığı sürece büyük sorunlarımız oluyor. Bu değişiklerde, AVM’lerin sadece alışveriş merkezi olmaması yönünde önemli adımlar atmalıyız. Bir çok AVM’de fonksiyon değişikliği başladı, bunu Anadolu’ya yaymamız lazım. Ayrıca e-ticaret bizi tehdit eder duruma geldi ama orada iş birliği yaparak, lehimize döndürebiliriz.”