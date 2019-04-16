Perakende sektörüne 'Değer' katanlar YZB 2019'da buluşacak

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde 11’inci kez düzenlenecek YZB, “Değer” ana temasıyla kapılarını aralayacak. Organizasyon, yeni ürün, hizmet ve konuşmacılarıyla gıda ve perakende sektörünün geleceğine iki gün boyunca ışık tutacak.

Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketler, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 11'inci kez bir araya gelecek. TPF tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2019, üreticiden tedarikçiye, organize gıda perakendesinin zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen ulusal ve çok uluslu markalarını bir araya getirecek.

Organizatörlüğünü Focus Fuar ve Kongre Yönetimi'nin üstlendiği YZB 2019'da tüketicilerinin her ihtiyacını gözeterek gıda ve perakende sektörüne değer katan sektörün tüm oyuncuları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettiği 300 markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

2013 yılında perakende sektöründeki insan gücü, 2014’te sektörde markalaşmanın faydaları, 2015’te perakendenin teknolojik dönüşüm, 2016 ve 2017'de ise sektörün verimlilik konuları, 2018'de ise çevre konularının masaya yatırıldığı organizasyonda bu yıl duayen isimler sunumlarıyla gıda ve perakende sektörünün geleceğine "Değer" katacak.

ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM KONULARI MASAYA YATIRILACAK

Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı aynı çatı altında buluşturacak organizasyon Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açılacak. Açılış konuşmalarının ardından yeryüzünde yaşayan 7,2 milyar insanı, doğayı ve doğadaki canlıları olumsuz etkileyen çevre ile geri dönüşüm konuları masaya yatırılacak. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli moderatörlüğünde, Unilever Ambalaj Geliştirme Ar-Ge Müdürü Atahan Özgünay ve Hakmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi İsa Albayrak’ın katılımı ile gerçekleşecek “Doğa ve İnsanlık İçin Yeni Bir Başlangıç Yapmak Mümkün mü?” oturumunda plastiğin çevremize, doğadaki hayvanlara ve besin sistemiyle birlikte insanlığa zararları örnekleriyle aktarılacak.

KÜRESEL EKONOMİDE 2019 ÖNGÖRÜLERİ

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Alkin ile Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, Yerel Zincirler Buluşuyor sahnesinde bir araya gelerek küresel iş dünyasının tehlikeli sularında iş insanlarının nelere karşı tetikte olması gerektiğini, bekleyen fırsatları ekonomi tarihinden örneklerle anlatacak. Organizasyonun ilk günü "Dalgalı Denizde Gemi Yüzdürme Sanatı" oturumunda bir araya gelecek iki deneyimli isim, küresel ekonominin gidişatını ve beklentileri inceleyip, 2019 yılı öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.

YARININ SUYUNU KORUMAK İÇİN SÖZ VER

Türkiye'de artan nüfusla birlikte açığa çıkan su kıtlığına dikkat çekmek için yeni bir farkındalık hareketi başlıyor. M. Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Yarının Suyunu Korumak İçin Söz Ver” başlıklı panelde RB Türkiye Hijyen Ev Birimi Genel Müdürü Selim Akiş ile WWF Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Eren Atak bir araya gelerek su ayak izi ile Türkiye'nin suyunu korumak için alınması gereken önlemleri masaya yatıracak.

Uzun yıllardır Türkiye’yi karış karış gezip gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında çalışan herkesle pek çok röportaj yapan Cem Seymen, YZB sahnesinde tarımın ülkeye kattığı değerlerden, yeni ve bilimsel bakış açılarıyla Anadolu topraklarında birer umut vahası yeşerten girişimcilerden ve şehirli çiftçilerden örnekler verecek. Seymen, yerli tarım ürünlerinin yerel ihtiyacı karşılayamadığı mevcut ortamda, küresel rekabette kaybolmamak için gereken vizyonu, toplumsal refahı nasıl arttırabileceğimizi ve ülkemizin yakalayabileceği fırsatları anlatacak.

TÜKETİCİ TRENDLERİ VE HASSASİYETLERİ PAYLAŞILACAK

Gıda sektöründe ürün ve marka çeşitliliğinin arttığı günümüzde, tüketicilerin ürün seçimindeki hassasiyetleri, seçim kriterleri, fiyat baskısının tüketici davranışlarındaki etkisi, sağlıklı ürün konusundaki hassasiyetler araştırmalarla paylaşılacak. Nielsen Türkiye Genel Müdürü, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika Perakende Lideri Didem Şekerel Erdoğan ile Perakendeci Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan FMCG sektöründeki değişimleri, yaşanan değişimlerin sektöre yansımalarını, tüketici eğilimlerini ve alışverişlerde yükselen değerleri yapılan araştırmaların bulgularıyla aktaracak.

YERLİ ÜRÜN YEREL MARKETTEN ALINIR

TPF, geçen yıl başlattığı “Yerli Üretim Yerel Marketten Alınır” kampanyası ile yerel üretimin hem üretici hem de tüketici için sağladığı avantajları ve ülke ekonomisine katkılarını paylaşmaya devam ediyor. Yerel ekonomiyi güçlendirmek için atılması gereken adımlar, yerel işaretli ürünler, küresel talebe ayak uydururken yakalanacak fırsatlar, yerel ürünler, markalaşmanın önemi YZB 2019’da konuşulacak. Gazeteci ve ekonomi yorumcusu Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Communication Partner Ajans Başkanı Kerem Ayırtman, Düzgün Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Düzgün konuşmacı olarak yer alacak.

Futbol yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol moderatörlüğünde gerçekleşecek “Yerliyiz, Milliyiz, Güçlüyüz” panelinde ise Azmüsebat Çelik Ticaret Direktörü Serhat İkiz, Derby’nin çıkış hikayesini, Türkiye’nin en bilinir markalarından biri olma sürecini, küreselleşme serüvenini katılımcılarla paylaşacak.

İKİ GÜN ENERJİ HİÇ BİTMEYECEK

Gıda ve perakende sektörüne değer katanların iki gün boyunca 9 oturumda yer alacağı YZB 2019’da Mesut Yar enerjisi yüksek bir oturumu yönetecek. Gazeteci ve TV sunucusu Mesut Yar, “Burada Enerji Çok” oturumunda Dünya ve Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonu ve Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu, 2011 Dünya Dağ Koşusu şampiyonu ve Red Bull sporcusu Ahmet Arslan ve 652’nci ve 655’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ve Red Bull Sporcusu İsmail Balaban'ı ağırlayacak.