Ekonomi

Perakende ticarette güven arttı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe ise yüzde 1,7 gerilerken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artış gösterdi.

İHA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini paylaştı.

Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.

  • Güven endeksi
  • hizmet sektörü
  • inşaat sektörü
  • perakende ticaret
  • artış
  • gerileme

