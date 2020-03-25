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Ekonomi

Bakan Koca'dan önemli duyuru: Personel alımı için tarih belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadelede sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla 32 bin personel alınacağını açıkladı.

İHA25 Mart 2020 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:15
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Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını belirtti. Koca, “11 bin hemşire, bin 600’ü ebe ve 4 bin 687’si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz” ifadesini kullandı.

Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapabileceklerini kaydeden Koca şöyle devam etti:

“Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz. Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Başvurular, 26 Mart- 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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