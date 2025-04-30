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Ekonomi

Petrol arama için rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Dev anlaşma resmileşti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile MOL Group arasında 2024'te imzalanan 'Ortak Teklif Verme Anlaşması' kapsamında ihale süreci sonuçlandı. Bu kapsamda Türkiye, Macaristan'ın Buzsak ve Tamasi kara bloklarında hidrokarbon arama hakkı elde etmiş oldu.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Petrol arama için rotayı Türkiye'ye çevirdiler! Dev anlaşma resmileşti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile MOL Group arasında 2024'te imzalanan "Ortak Teklif Verme Anlaşması" kapsamında ihale sürecinin başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Macaristan'ın Buzsak ve Tamasi kara bloklarında hidrokarbon arama hakkı elde etmiş olduk. 'İmtiyaz Anlaşması' ile sahadaki ortaklığımızı resmileştirdik." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldiklerini kaydetti.

"YENİ FIRSATLARA KAPI ARALAMASINI VE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Görüşmede petrol ve doğal gaz arama ile üretiminde işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğinin sonucu olarak 2024'te milli şirketimiz TPAO ile Macaristan'ın ulusal petrol şirketi MOL Group arasında imzaladığımız 'Ortak Teklif Verme Anlaşması' kapsamında katıldığımız ihale süreci başarıyla sonuçlandı. Bu sayede Macaristan'ın Buzsak ve Tamasi kara bloklarında hidrokarbon arama hakkı elde etmiş olduk. Bugün Budapeşte'de imza altına aldığımız 'İmtiyaz Anlaşması' ile sahadaki ortaklığımızı resmileştirdik. Atılan imzaların iki ülke için de yeni fırsatlara kapı aralamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz."

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