Petrol aramada ‘çatlatma’ dönemi
Petrol aramada dünyanın en son kullandığı teknoloji ‘hidrolik çatlatma’ yöntemi Türkiye’de yaygınlaşıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl Diyarbakır’da bu yöntemle petrol çıkarıldığını belirterek “Yıl sonuna kadar 4 kuyu daha açacağız” dedi.
Türkiye’nin geçen yıl ilk kez Diyarbakır’daki petrol arama faaliyetleri sırasında uyguladığı ‘Hidrolik Çatlatma’ yöntemi, genişletiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır’ın ardından aynı teknikle Trakya bölgesinde de arama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Dönmez “Hidrolik çatlatmayla bu yıl içinde 4 kuyu daha planlıyoruz. Biri Trakya’da olacak, 3’ü de Güneydoğu’da. Bu, ABD’nin geliştirdiği bir teknoloji. Onlar adeta üretimlerini katladı ve gazı ihraç eder hale geldi. Aynı tekniği biz de şimdi Türkiye’de kullanmaya başlıyoruz. Özel sektörde de bu tekniği kullananlar var. Böylece üretim artışı sağlanacak. Burada her sahada bu teknoloji kullanılmıyor. Klasik yöntemle alınabilecek yerlerde klasik yöntemle sondajlı üretim yapacağız. Zorlandığımız yerlerde bu çatlatma yöntemini kullanacağız. Üretimde bir artış olacağı konusunda ümitliyim. Şu anda zaten Türkiye Petrolleri günlük 47 bin varili geçti. Bu sene hedefimiz, üretimde günlük 150 bin varilin üzerine çıkmak” dedi.
TÜRKAKIM BİTİYOR
10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nın açılışına katılan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Türkiye arasındaki enerji projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS için Rusya tarafının bir süredir ortak aradığını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti: “Bugüne kadar henüz netleşmiş bir ortaklık anlaşması yok. Diğer yandan, TürkAkım projesinin de deniz kısmı inşaatı tamamlandı. Kıyıda terminal inşaatında yüzde 80 bir tamamlanma var. Karadaki boru hatlarında inşaat devam ediyor. Yıl sonuna kadar TürkAkım’ın kara inşaatı bitmiş olacak. Böylece, artık batıdan (Batı Hattından) aldığımız doğal gazı TürkAkım üzerinden alabilir hale geleceğiz.”
10.9 MİLYAR YATIRIM
Enerji verimliliğinin en temiz yerli ve milli kaynak olduğunun altını çizen Dönmez, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2023’e kadar 10,9 milyar dolarlık yatırım yapacağız ve 2033’e gelindiğinde 30 milyar dolar tasarruf edeceğiz. 2023’e kadar birincil enerji tüketimimizdeki yaklaşık yüzde 14 azalma ile sera gazı salımında 66 milyon ton karbondioksit azalımı sağlamış olacağız” diye konuştu.
İNDİRİM İÇİN RUSYA İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Rusya’dan alınan gazda indirim olup olmayacağı ile ilgili konuşan Dönmez “Bizim için Rusya, enerji partnerimiz olması açısından son derece önemli. Bugüne kadar Rusya tedarik noktasında arz güvenliğimize ciddi katkılar sağladı. Orada indirim dahil olmak üzere miktarlarda esneklik gibi konular kendileriyle paylaşıldı ama Gazprom yetkilileriyle hem BOTAŞ’ın hem de Gazprom’dan gaz ithal eden özel sektörün bir araya gelerek sonuç alması gereken bir durum söz konusu. Türkiye kaynak çeşitliliğini büyük oranda artırdı, farklı rotalardan, yeni kaynak girişleri sağladık. Sıvılaştırılmış gaz terminalleri sayesinde dünyanın dört bir tarafından, nerede ucuz kaynak bulursak, LNG getiriyoruz ve sisteme dahil ediyoruz.”
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