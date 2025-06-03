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Ekonomi

Petrol değil doğal gaz! 25 milyar dolarlık yatırım talebi

Dünyanın 8. en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkesi Nijerya, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için 25 milyar dolarlık boru hattı yatırımı arıyor.

AA3 Haziran 2025 Salı 08:23 - Güncelleme:
Petrol değil doğal gaz! 25 milyar dolarlık yatırım talebi
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını hedefleyen 25 milyar dolarlık deniz altı boru hattı projesi için küresel yatırımcıların desteğini arıyor.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'daki başkanlık konutunda, Vitol Group yöneticileriyle bir araya geldi.

Shettima, görüşmede yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ekonomik reformları sayesinde Nijerya'nın, enerji sektörü başta olmak üzere küresel yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiğini belirtti.

Boru hattı projesinin maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu ifade eden Shettima, özellikle teknik uzmanlık ihtiyacının altını çizerek, Vitol'e "nüfuz ve kaynakları seferber etme" çağrısında bulundu.

"EKONOMİMİZ ESASEN PETROL DEĞİL, GAZ EKONOMİSİDİR"

Shettima, doğal gaz sektörünü "istikrar ve şeffaflığın simgesi" olarak nitelendirerek, "Dünya değişiyor ve bizim ekonomimiz esasen petrol değil, gaz ekonomisidir. Dünyanın 8. en büyük doğal gaz rezervine sahibiz. Avrupa'ya doğal gaz ihraç etme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vitol Group Mali İşler Direktörü Jeffrey Dellapina ise Nijerya ile uzun vadeli ortaklık hedeflediklerini belirterek, "Nijerya bizim için her zaman çok önemli bir ülke oldu. Ticaret, finansman ve kamu desteği gibi birçok alanda aktif olduk. Bu ülkeyle birlikte gelişmeye kararlıyız." dedi.

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