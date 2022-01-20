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Ekonomi

Petrol devi BAE'den kritik yatırım açıklaması! 'En az 3 trilyon dolar gerekiyor'

Dünyanın en büyük petrol ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sanayi Bakanı Sultan al-Jaber fosil yakıtlarındaki arz-talep dengesizliği ve emisyon sıkıntıları ortasında, dünyanın önümüzdeki 10 yıl içinde yenilenebilir enerjiye en az 3 trilyon dolar yatırım yapması gerektiğini belirtti.

star.com.tr20 Ocak 2022 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:25
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Pandemi sonrası normalleşme çabalarıyla artan talep ve arzın yetersizliği, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt piyasasında krize neden oldu.

Dünyanın en çok petrol rezervine sahip 7. ülkesi BAE'den de, Salı günü Dubai'de yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjiye büyük miktarda yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

GELECEĞİN ENERJİSİ İÇİN 3 TRİLYON DOLAR

BAE devlet haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, Al-Jaber açıklamasında, dünyanın önümüzdeki 10 yıl içinde yenilenebilir enerjiye en az 3 trilyon dolar yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) CEO'su olan Bakan, BAE'nin daha az karbon emisyonu ile güvenilir petrol ve gaz arzı sağlamaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

star.com.tr

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